Nicolae Dică, antrenor FCSB: 'Nu a mers nimic. Am început bine, ne-am creat două ocazii mari, apoi parcă s-a prăbușit totul. Nu am avut ritm de joc, defensiv nu am avut agresivitate. Am făcut o partidă slabă în mare parte. Am avut probleme şi anul trecut la fazele fixe, văd că avem şi acum, chiar dacă am schimbat. Nu reuşim să ne concentrăm, deşi le tot spun jucătorilor că sunt foarte importante. S-a văzut şi la Cupa Mondială că poţi câştiga un meci din astfel de faze. Nu putem continua astfel. Am fost nevoit să-l trimit pe Bogdan atacant. Speram să aducem mai multe mingi acolo şi să punem presiune. Mă gândeam că poate va reuşi să marcheze cum a făcut-o cu CFR. Sperăm să se aducă la un moment dat un atacant. Important e ca cei care suntem aici să fim concentraţi la fiecare joc, să avem agresivitate, pentru că aşa nu putem continua. Trebuie să muncim mai mult'.

Prestaţia de la Giurgiu este îngrijorătoare şi în perspectiva duelului cu Rudar Velenje, din Europa League.

„Va fi un meci foarte greu, mai ales că în seara asta nu am arătat foarte bine. Am văzut trei meciuri ale lor. E o echipă agresivă în defenisvă, joacă foarte bine pe contraatac, ceea ce a făcut şi Astra azi”, a precizat Nicolae Dică.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a pus tunurile pe fotbaliști: 'Rar mi-a fost atâta jenă după un meci. Aveam senzația că Astra e Manchester City. Mulți jucători, mai puțin Moruțan, și pe alocuri Man și Teixeira, pentru efort, ar trebui să se uite cu jenă în conturi. Să-și vadă evoluțiile din meciul ăsta și să înțeleagă că așa nu se poate juca la FCSB. Noi ne-am propus să fim numărul 1, dar așa nu se poate. Nu se poate să joci în amicale cu Ajax, Bruges și PAOK și în campionat să te faci de râs. Azi ne-am făcut de râs. Felicit Astra, pe Marius Măldărășanu. Sper că fotbalul românesc să câștige un antrenor bun'.

Denis Man, FCSB: 'A început partida prost și am continuat la fel de prost. Nu e vorba că nu ne-am acomodat cu noul sistem de joc 4-3-3. Am jucat prost și nu mai e nimic de spus. Din păcate, nu am reușit să ținem de minge. Trebuie să jucăm mai bine în meciurile viitoare. Mai prost de atât nu puteam să începem. Sperăm că vom arăta altfel la meciul cu Dinamo din etapa viitoare'.

Măldărășanu: 'Dică nu știa ce să mai facă'

Azdren Llullaku, Astra: 'Echipa a făcut un meci extraordinar. Am avut mai multă ambiție decât Steaua. Golul meu a fost dintr-o fază pregătită bine de antrenorul nostru, Marius Măldărușanu. Dacă ne credem mari că am bătut Steaua nu realizăm nimic. Obiectivul nostru este să luăm fiecare meci în parte și să ne calificăm în play-off'.

Marius Măldărășanu, antrenor Astra: 'O victorie frumoasă. Le-am spus jucătorilor că e bine că jucăm cu FCSB în prima etapă, pentru alta e concentrarea. Știam că FCSB are probleme la faze fixe. Puteam să închidem meciul, dar și ei puteau să egaleze. Nu știu dacă este echitabil rezultatul. Știu că Dică este sub presiune, nu mai știa ce să facă. În final l-a aruncat în atac pe Planici. Îi urez succes. Victoria asta nu are nicio valoare dacă nu continuăm la fel. Mi-am dorit să câștig pentru mine și pentru jucători. Nu neapărat pentru rivalitatea Rapid-Steaua. E o victorie de moral. Când am fost numit la Astra, nu toată lumea avea încredere în mine, dar Dani Coman mi-a oferit șansa de a antrena în Liga 1'.

Florin Tănase, FCSB: 'Start de sezon nefericit. Nu mă așteptam să facem un joc atât de slab, la cum am simțit eu echipa în pregătire. Trebuie să analizăm ce greșeli am făcut. N-am avut prospețime, nici luciditate. Nu mă gândesc acum la meciul cu Dinamo, urmează joi meci în Europa League, acel e cel mai important. Am încercat să ajut echipa cât am putut, dar din păcate am ratat două ocazii. Avem timp să ne revenim până la meciul de joi'.

Astra Giurgiu a învins FCSB prin golul atacantului albanez Azdren Llullaku (43), cu capul, în urma unui corner.