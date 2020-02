De Ciprian Iana,

Asta după ce meciul de dublu Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse – Anna Kalinskaia/Anna Blinkova, scor 3-6, 2-6, a decis calificarea.

”Mă bucur că am avut ocazia de a juca meciul decisiv. Nu a fost să fie, am avut foarte multe şanse, le-am jucat bine. Ele au jucat bine însă…. am fost super aproape să producem surpriza. Îmi pare foarte rău că nu am reuşit. Nu mai am cuvinte”, a precizat Gabriela Ruse în conferința de presă de la finalul meciului.

La rândul ei, Jaqueline Cristian a spus: ” Încă sunt în stadiul de procesare a tot ceea ce s-a întâmplat azi. Au fost foarte multe emoţii, multe trăiri, o experienţă total nouă. M-am bucurat foarte mult după victoria la simplu, după aceea mi-am dorit foarte mult la dublu… Ne pare rău că am pierdut cu 2-3 şi nu s-au legat lucrurile. Dar am învăţat foarte multe din acest meci. Plec de aici cu o încredere foarte mare şi sper să revin în echipa de Fed Cup”.

”I-aş fi dat o bere celui care îmi zicea înainte de meci că se va încheia 2-3. Sigur, întotdeauna speri şi pregăteşti echipa foarte bine, încerci să iei cele mai bune decizii. Dar uitându-ne la clasamentul rusoaicelor, ştiam valoarea lor, deci ştiam că o să fie dificil să facem un meci strâns. Dar acest lucru s-a întâmplat. A fost foarte aproape să se întâmple o minune, pentru că eu cred că era o minune dacă România reuşea să câştige acest meci”, a precizat Florin Segărceanu.

Căpitanul nejucător al naționalei de tenis a României a adăugat: ”Eu le mulţumesc fetelor, o felicit pe Jaqueline pentru felul în care a jucat, cu curaj. Nu s-a relaxat, nu s-a speriat… deci pentru mine finalul acestei întâlniri e foarte mulţumitor, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm. Am venit cu 3 jucătoare noi în echipă, 2 dintre ele au jucat şi cred că e o experienţă foarte bună pentru ele”.



FOTO: Federația Română de Tenis – Facebook

