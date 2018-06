Reacții după România – Finlanda 2-0. Lobonț: ”A fost o seară plină de emoții”. Contra: ”Rezultatele din amicale ne dau speranțe”

Cosmin Contra, selecționer România: ”A fost o seară specială. Am câștigat cu Chile, dar n-am fost mulțumit de joc, ci doar de rezultat. Azi am făcut un joc mai complet, puteam câștiga mai categoric. Am reușit să-i facem un cadou frumos lui Lobonț la retragerea din fotbal. Finlanda e o echipă masivă, precum Serbia și Muntenegru, adversarele noastre din Liga Națiunilor. A fost un test reușit. Nu ne îmbătăm cu apă rece, dar suntem pe un drum. Îmi dorim să avem aceeași atitudine și la oficiale. Rezultatele din amicale ne dau speranțe că putem câștiga grupa din Liga Națiunilor, pentru a ne califica la Euro 2020. Avem jucători cu fantezie în ultimii 30 de metri. Budescu poate în orice moment să deschidă jocul cu execuții speciale. Sunt mulțumit de Deac, are atitudine și înscrie pe bandă rulantă”.

Ciprian Deac, mijlocaș România: ”Sper să înscriu și la oficiale, dar contează mai mult să câștige echipa. Jucăm pentru aceși suporteri fantastici. Nu e ușor să joci când vezi alți colegi în vacanță. E o mândrie să joci pentru România. Cu Muntenegru va trebui să ne păstrăm aceeași concentrare. Ne creăm foarte multe ocazii. Avem și agresivitate. Ne dorim să ne calificăm la Euro 2020”.

Cristian Manea, fundaș România: ”Suntem foarte bucuroși că i-am făcut cadou o victorie lui Bogdan Lobonț. Merita! A fost cel mai mare portar al României. AM crescut cu el. Încerc să fiu profesionist pentru a ajunge precum Bogdan. Mister ne mobilizează și ne face să fim agresivi. Când eram mic dormeam cu tricoul lui Chivu. Îmi este prieten. Îmi dă sfaturi și la bine și la rău. Am avut noroc să lucrez cu domnul Hagi, domnul Petrescu și cu domnul Contra.

Bogdan Lobonț, portar România: ”Jucătorii au fost actorii principali. Ei mi-au făcut doar un cadou. A fost o seară plină de emoții. Nici la debut n-am avut asemenea emoții. S-a terminat o etapă, începe alta. Cu siguranță acest grup va face rezultate, este pe strada cea bună. Deocamdată, mă bucur de această seară minunată. Voi analiza ofertele pe care le am. Cartierul general îl voi avea în Italia. Avem o grupă dificilă în Liga Națiunilor. Noi trebuie să folosim puținul timpul de la națională pentru lucruri utile. Aceste experiențe acumulate la amicale ne ajută. Am avut lacrimi în ochi. La câte surprize mi-au făcut în seara asta colegi, nu știu la ce să mă mai aștept. Eu am urechile mari, cine mă ia câștigă trofeul Ligii Campionilor, care are urechile mari ca și mine”.

Jose Mourinho, antrenor Manchester United: ”A fost un meci amical, mai moale. N-am venit pentru un jucător anume, ci doar să-mi fac o impresie globală. Nu știu dacă România se va califica la Euro 2020. Cristi Chivu face parte din istoria mea. Când eram tânăr asistent la Porto îl știam pe Ioan Timofte.

Ciprian Tătărușanu, portar România: ”Dacă sunt sănătos îi depășesc selecțiile lui Lobonț. A fost un moment emoționat retragerea lui. Ne bucurăm că i-am făcut cadou victoria. E importantă victoria, altfel mergem în vacanță după o victorie. Sper să câștigăm și meciurile oficiale. Mourinho a fost la meci? Înseamnă că a plecat fericit că a văzut un meci frumos”.

Amical România – Finlanda 2-0. Lobonț a intrat în minutul 87. ”Pisica” s-a retras victorioasă / FOTO & VIDEO

Citește și: Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute