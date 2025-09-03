A acționat pentru a retrogradat 42 de echipe

Rogatto era închis în Dubai, Emiratele Arabe Unite, iar operațiunea de extrădare a beneficiat de colaborarea Interpol.

Aranjorul Rogatto și-a câștigat notorietate după ce a afirmat, fără a prezenta dovezi, că a acționat pentru a retrograda 42 de echipe din fotbalul brazilian.

Declarația a fost făcută în timpul unei audieri în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă (CPI) a Senatului, în octombrie anul trecut, care investiga tocmai manipularea meciurilor din Brazilia.

Rogatto a spus că a corupt persoane din cele 26 de state ale federației și din Districtul Federal și că „există o mare mafie de manipulare în fotbalul brazilian, care ar implica Confederația Braziliană de Fotbal (CBF), federații, președinți de cluburi, arbitri și fotbaliști”.

„Îmi cer iertare oamenilor”

Ultima dată, Rogatto a spus că a participat la „schema” care a retrogradat Santa Maria în Seria B a Campionatului Candango (Campeonato Brasiliense).

Sunt complet vinovat. Am început să aduc jucători cu nume, garantându-i președinte Dayana Nunes, că voi face un campionat excelent. Din nefericire, am retrogradat Santa Maria. Îmi cer scuze încă o dată, cer iertare oamenilor.

Recomandări Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Înainte de audierea în fața Comisiei, Rogatto fusese deja investigat pentru manipularea meciurilor din Seria A3 a Campionatului Paulista. Raportul final a cerut punerea sa sub acuzare.

Romário l-a înfundat

Raportorul comisiei, senatorul Romário, fost mare internațional brazilian, campion mondial în 1994, a salutat extrădarea lui Rogatto.

„Arestarea lui este o victorie și arată că CPI a investigat în profunzime și a adus rezultate importante pentru moralizarea sportului în Brazilia. Raportul nostru a indicat vinovații pentru fraudă sportivă, organizare criminală și spălare de bani și a propus soluții. Acum este momentul să se facă dreptate pentru a reda credibilitatea fotbalului brazilian”, a declarat fostul mare atacant cariocas

Ce avere a făcut și ce bani dădea la arbitri

Am cumpărat arbitri, jucători, antrenori și lideri din diferite ligi, ceea ce mi-a permis, conform calculelor mele, să fac o avere de 300 de milioane de reali (peste 50 de milioane de dolari).

Rogatto a declarat, cu seninătate, că manipula arbitrii, oferindu-le câte 50.000 de reali (9.000 de dolari) ca să lucreze pentru el, „să dea un penalty, un cartonaș rui cui trebuie”. „Îmi pare rău, fraților! Este atât de simplu. Nu trebuie să vorbesc aici, este atât de flagrant! Este atât de urât, sistemul nu face nimic”, s-a lăudat el în apariția sa în fața Congresului brazilian, anul trecut.

Recomandări Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

Rogatto era considerat fugar și a fost arestat în Dubai, în noiembrie anul trecut. De atunci, justiția braziliană încerca să obțină extrădarea, care a avut loc vineri, dar a fost confirmată abia luni, 1 septembrie. El este acum închis în Brasilia.

A corupt VAR

Rogatto este unul dintre cei anchetați în Operațiunea VAR a Poliției Civile din Rio, sub suspiciunea de aranjare a meciurilor în seria B a Campionatului Carioca prin intermediul arbitrilor din Video Assistant Referee.

Nova Cidade, Belford Roxo, São José, Brasileiro și Duquecaxiense erau cluburile care se presupune că au fost implicate în blaturi.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE