Regretul lui Selymes: ”În 94, dacă eliminam Suedia, treceam și de Brazilia!”.

România întâlnește astă-seară, la Craiova, echipa Suediei, aflată pentru prima dată în țara noastră de la momentul 1994, când nordicii au ucis visul „Generației de Aur” la Campionatul Mondial din SUA.

Niciun meci din istoria naționalei n-a lăsat o rană mai adâncă în inimile suporterilor decât acel dramatic joc cu Suedia, de la Cupa Mondială din 1994, când România a ratat la loviturile de departajare calificarea mult visată în semifinale.

Tibor Selymes, jucătorul care a „arat” împreună cu Dorinel Munteanu banda stângă la acel turneu final, susține că altă dezamăgire mai mare n-a trăit în fotbal. A fost 1-1, după 90 de minute, 2-2, după prelungiri, 4-5 la loviturile de departajare.

Regretul lui Selymes: „Rămâne marea noastră durere!”

„Acel meci rămâne marea noastră durere, pentru că am fost mai buni, am fi meritat să mergem în semifinale. A fost un fel de pată neagră. Acum ne-am mai dori astfel de «pete negre». Atunci, așa simțeam.

După ce a ratat Belodedici penalty-ul decisiv am simțit o durere pe care nu poți s-o descrii, simțeam că-mi fuge terenul de sub picioare. Eu urmam după Belodedici la penalty-uri”, ne-a declarat, ieri, Tibor Selymes.

„La ce formă avea toată echipa României atunci, cred că, dacă eliminam Suedia, treceam și de Brazilia! Bătusem pe Columbia, bătusem pe Argentina, puteam să jucăm de la egal la egal și chiar să învingem și pe Brazilia!”, a adăugat fostul fundaș stânga al primei reprezentative.

„Meciul amical de la Craiova va conta pentru fiecare jucător în parte, dar și pentru echipă. E important să vedem la ce nivel suntem într-un duel cu o echipă importantă, care a scos Italia și s-a calificat la Cupa Mondială din Rusia”, a mai precizat Tibor Selymes.

N-are un favorit la alegerile la FRF

Tibor Selymes n-a văzut meciul amical cu Israel, fiindcă a participat la un eveniment organizat la Ploiești, retragerea lui Daniel Chiriță. „Nu merg la Craiova la meci, îl văd la televizor”, a spus Tibor Selymes, deși FRF a anunțat că oferă invitații tuturor foștilor internaționali.

„Generația de Aur”, care-i face lobby lui Ionuț Lupescu, se va reuni la Craiova, dar nimeni nu va intra la meci pe invitațiile de la FRF. Selymes s-a delimitat de ambele tabere. „Nu știu cine e favorit la alegerile de la FRF. Vreau ca acela care va câștiga să ajute fotbalul”, a răspuns, foarte diplomat, Tibor Selymes.