Sportivul a intrat în finala de la 100 m spate de pe locul 8, cu timpul de 53 de secunde și 20 de sutimi, la doar o sutime de înotătorul de pe locul 9.

Mă bucur că a fost o cursă mai bună decât în serii, că am îmbunătățit timpul și m-a ajutat bunul Dumnezeu să intru în finală la o sutime de secundă față de locul 9. Mai am o șansă și încerc să profit la maximum de ea. În cele 24 de ore până la finală să mă concentrez pe recuperare și refacere. Vreau să-mi adun toate forțele ca să reușesc o cursă de care să fiu eu mulțumit. Robert Glință, pentru GSP:

Campionul european își propune să profite cât mai mult de prezența sa într-o nouă finală olimpică, deși spune că nu este foarte mulțumit de prestația sa de până acum de la Tokyo.

„Cel mai mult și cel mai mult m-ar interesa să cobor sub timpul meu de referință, de record personal. Dacă voi reuși acest lucru, mă voi declara mulțumit, indiferent de locul pe care mă voi clasa în finală. (…) Nu pot spune că mă aflu în cea mai grozavă formă, că mă simt foarte rapid, de aceea și performanțele sunt mai slabe. Nu sunt deloc mulțumit de felul în care am înotat la această ediție, mai am o șansă să-mi schimb părerea”, a mai spus sportivul.

Glință: „Voi lua totul de la zero”

Cu toate acestea, Robert Glință își propune să ia startul și la 200 m spate, deși nu este proba lui forte.

„Voi lua totul de la zero. Urmăresc și acolo un progres, urmăresc să îmbunătățesc timpii. Pentru a face o cursă perfectă, voi încerca să fiu tehnic la cote înalte. Cursa de 200 de metri e o cursă cu un efort dublu, necesită mai multă pregătire specifică, aceea de 100 m e mai mult de viteză și capacitate de efort la un efort susținut”, a explicat Glință.

Totodată, românul spune că înotătorii sunt obișnuiți ca etapa calificărilor să aibă loc dimineața, iar semifinalele și finalele, în timpul serii, iar la Tokyo se întâmplă exact invers, ceea ce „nu e tocmai cel mai plăcut lucru”.

„E pe fusul orar asiatic însă, așa a fost și la Beijing, pentru audiență mai mare la televiziunea din America. Pe americani dau toți vina acum”, mai spune Glință.

Finala olimpică a probei de 100 m spate este programată marți dimineață, de la 4:59, ora României.

Interviul integral acordat de Robert Glință corespondentului Gazetei Sporturilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo poate fi citit aici.

