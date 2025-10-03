Situația jucătorilor U20

Potrivit sursei citate, doar 24% din totalul minutelor de joc au fost alocate fotbaliștilor U23 în România, în comparație cu 49% în Belgia, liderul clasamentului. Acest procent este de două ori mai mic decât media europeană de 34%.

În privința jucătorilor sub 20 de ani, situația este ușor mai bună. Cluburile românești au oferit 4% din totalul minutelor acestei categorii de vârstă, un procent comparabil cu campionate puternice precum Anglia, Germania sau Portugalia, și chiar peste Spania și Italia.

Comparație cu alte țări

În topul țărilor care promovează tinerii se află Belgia, urmată de Țările de Jos și Austria, ambele cu 46% din minute alocate jucătorilor U23. Sub România se situează doar Turcia și Grecia, ambele cu 18%.

Analiza Intelligence Centre FRF subliniază importanța prevederilor regulamentare în promovarea tinerilor jucători.

„Regula U21” din prima ligă românească, care obligă echipele să aibă permanent pe teren un jucător eligibil pentru naționala U21, joacă un rol crucial în acest context.

Performanțe la nivel de tineret în fotbal

În ciuda minutelor reduse acordate tinerilor, România rămâne singura țară, exceptând selecționatele din Top 5 campionate, care a fost prezentă la ultimele 4 ediții ale Campionatului European U21.

Acest fapt demonstrează că, deși tinerii din alte competiții acumulează mai multe minute, sistemul românesc produce rezultate la nivel de tineret.

