Prima repriză a aparţinut României, care a făcut cea mai bună repriză de la Elevele lui Pera s-au desprins la un moment dat și la 3 lungimi pe parcursul primului act, doar că au dezamăgit chiar în minutul 30, când au ratat două atacuri, iar Spania s-a apropiat. La pauză, România conducea cu 12-11, arată sursa citată.

În repriza a doua, Spania a egalat, apoi a preluat și controlul. În minutul 44, antrenorul naţionalei, Pera, a solicitat un time-out în minutul 44: „Fetelor, e timp suficient, dar trebuie să alergăm înapoi, nu mai alergăm, luăm goluri prea ușor, lăsați prea multe spații!”.

La ultima fază, Bianca Bazaliu a reușit o aruncare uluitoare, așa că mai avem șanse teoretice la calificarea în semifinale, mai scrie GSP.

