La Campionatul Mondial pe echipe de la Londra, România a încheiat cu o medalie de bronz, astfel că tenisul de masă feminin românesc nu mai reușise acest lucru din anul 2000.

Atunci, Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff urcau pe treapta a treia a podiumului, mai scrie Gazeta Sporturilor.

Meciul 1 – Elizabeta Samara – Yingsha Sun 0-3 (3-11, 4-11, 5-11)

– Elizabeta Samara – Yingsha Sun 0-3 (3-11, 4-11, 5-11) Meciul 2 – Bernadette Szocs – Manyu Wang 0-3 (4-11, 9-11, 10-12)

– Bernadette Szocs – Manyu Wang 0-3 (4-11, 9-11, 10-12) Meciul 3 – Andreea Dragoman – Man Kuai 0-3 (10-12, 6-11, 10-12)

Echipa României a fost formată din Bernadette Szocs (locul 26 mondial), Elizabeta Samara (#44), Andreea Dragoman (#57), Elena Zaharia (#106) și Adina Diaconu (#145).

Amintim că echipa feminină de tenis de masă a României a obținut o performanță istorică la Campionatul Mondial de la Londra. Tricolorele, antrenate de Andrei Filimon, s-au calificat în semifinale, după ce au învins Franța cu 3-1 în sferturile de finală.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE