Naționala de volei masculin a României își încheie aventura la EuroVolley 2026 în sferturile de finală, după ce a fost învinsă marți, la Sofia, în Bulgaria, de campioana olimpică Franța. Selecționata franceză s-a impus în trei seturi, scor 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), punând capăt parcursului tricolorilor în turneul continental.

Un scenariu tras la indigo și retragerea căpitanului Marian Bala

Înfrângerea suferită în fața francezilor reeditează scenariul de la ediția precedentă a Campionatului European.

Și de această dată, reprezentativa noastră a reușit o victorie memorabilă împotriva Franței în faza grupelor (scor 3-2), pentru ca ulterior, în faza eliminatorie a sferturilor, valoarea și experiența campioanei olimpice să încline balanța în favoarea naționalei Hexagonului.

Meciul contra Franței a fost ultimul din cariera internațională pentru căpitanul Marian Bala, care a decis să se retragă din echipa națională la finalul acestui turneu.

În privința realizatorilor din tabăra noastră, cel mai bun marcator al partidei a fost Matei Chițigoi, cu 11 puncte, urmat de Runcan și Aciobăniței, fiecare cu câte 6 puncte reușite.

Biletul pentru Campionatul Mondial din Polonia, marea câștigare a tricolorilor

Deși drumul spre medaliile europene s-a oprit în Bulgaria, România părăsește EuroVolley 2026 cu fruntea sus, fiind clasată între primele opt cele mai bune naționale ale continentului.

Parcursul echipei noastre în Grupa D și în fazele superioare a fost marcat de victorii de prestigiu: după 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveția, 2-3 cu Germania și 3-1 cu Turcia, a urmat succesul contra Franței din grupă.

În faza optimilor de finală, românii au trecut de Ucraina cu un categoric 3-0, înainte de revederea din sferturi.

Zestrea de puncte acumulată în ierarhia mondială în urma acestor evoluții aduce o recompensă uriașă pentru voleiul masculin românesc: calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, care se va desfășura în Polonia.

Tabloul final al Campionatului European

Faza sferturilor de finală de la EuroVolley 2026 continuă cu partidele Polonia – Germania, Italia – Finlanda și Belgia – Slovenia.

Echipele calificate se vor muta la Milano, orașul care va găzdui semifinalele și finalele competiției la sfârșitul acestei săptămâni.

Deținătoarea trofeului continental rămâne Polonia, în timp ce România își consolidează prezența în elita europeană, după ce la ediția anterioară se clasase pe locul 7.