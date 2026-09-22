Un avion de vânătoare de tip F-16 Fighting Falcon aparținând Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF) s-a prăbușit marți în vestul Germaniei, în apropierea bazei aeriene Spangdahlem. Pilotul aeronavei a reușit să se catapulteze în condiții de siguranță înainte de impact și se află sub supraveghere medicală, au confirmat reprezentanții armatei americane, relatează The Guardian.

Echipajele de intervenție de urgență, alături de echipajele locale ale Serviciului de Pompieri și Protecție Civilă, au intervenit la locul accidentului și au securizat zona.

Incidentul s-a produs pe linia de zbor, în sectorul adiacent pistei de decolare și aterizare a bazei militare.

Cum s-a produs incidentul aviatic în timpul exercițiului militar

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea germană de control al traficului aerian, aparatul de zbor făcea parte dintr-o formație de patru avioane F-16 care executau o misiune de antrenament programată.

La finalizarea exercițiului, două dintre aeronave au rămas în zona de antrenament, în timp ce o altă pereche a inițiat manevrele de întoarcere către baza de origine.

Unul dintre cele două avioane de vânătoare s-a prăbușit în faza de apropiere de pistă.

În urma incidentului, celelalte avioane din formație au fost redirecționate și au aterizat în siguranță la Baza Aeriană Ramstein, una dintre cele mai mari facilități militare americane din Europa.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor prăbușirii

Reprezentanții bazei aeriene Spangdahlem au precizat că o anchetă oficială a fost deja deschisă pentru a stabili cu precizie cauzele tehnice sau umane care au dus la pierderea aeronavei.

În prezent, specialiștii din domeniul aviației militare analizează datele de zbor și resturile epavei.

Baza aeriană de la Spangdahlem găzduiește Escadra 52 de Vânătoare a Forțelor Aeriene ale SUA, o unitate strategică formată din aproximativ 5.000 de militari și personal civil proveniți din cinci țări partenere.