Tencuială căzută, lipsă de aer condiționat, mizerie și mecanici de tren care dormeau pe iarbă din cauza condițiilor groaznice din dormitoarele CFR Grivița. Așa arăta realitatea de lângă Gara de Nord până acum trei săptămâni, precizează secretarul de stat Horațiu Cosma.

Din cauza condițiilor din dormitoare, mecanicii CFR dormeau afară, pe iarbă

Ministerul Transporturilor a somat conducerea CFR să intervină, iar spațiile au fost refăcute din temelii, dovedind că se poate atunci când există interes.

Condițiile în care trăiau mecanicii CFR au fost prezentate de Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

„Așa nu se mai poate. Nici în CFR, niciunde în transporturi. La dormitoarele CFR din Grivița, lângă Gara de Nord, mecanicii de tren ar fi trebuit să se odihnească înainte de o nouă zi de muncă. O muncă grea, cu o responsabilitate uriașă: în mâinile lor se află, în fiecare zi, siguranța a mii de călători”, potrivit oficialului de la Ministerul Transporturilor.

Secretarul de stat susține că mecanicii tren ajunseseră să doarmă pe iarbă în loc să se odihnească în interior.

„În schimb, unii ajunseseră să doarmă afară, pe iarbă. Din cauza condițiilor sub orice critică din dormitoare. (...) Este greu de crezut că asemenea condiții au existat ani de zile la 2 pași de kilometrul zero al Bucureștiului: tencuială căzută, găuri în pereți, saltele insalubre, aer condiționat nefuncțional, toalete nefuncționale, instalații electrice cu probleme, țânțari și murdărie peste tot”, a mai adăugat el.

Schimbare produsă în trei săptămâni

După ce a fost sesizat, Horațiu Cosma susține că a mers să vadă „cu propriii ochi” condițiile în care trăiau angajații, la câțiva pași de „kilometrul zero” al Capitalei.

Acesta a cerut CFR să intervină de urgență. Iar peste trei săptămâni au venit schimbările.