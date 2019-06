ROMÂNIA – GERMANIA 2-4

George Pușcaș (26 – pen, 44) / Nadiem Amiri (21, 90+4), Gian-Luca Waldschmidt (51 – pen, 90)

FINAL

Min. 90+4 – GOL GERMANIA. Lovitura liberă este transformată de Nadiem Amiri: 2-4.

Min. 90+3 – Modificare Germania: Mahmoud Dahoud – Robin Koch.

Min. 90+2 – Pașcanu îl ține pe Nmecha, scăpat singur spre poartă. Fundașul este corect eliminat. România termină în 10.

5 minute de prelungire.

Min. 90 – GOL GERMANIA. Lovitura liberă este transformată de golgheterul Gian-Luca Waldschmidt. Bară-gol: 2-3.

Min. 88 – Lovitură liberă de la 18 metri făcută de Pașcanu, galben pentru stoperul României. Modificare la nemți: Maximilian Eggestein a ieșit, a intrat Arne Maier.

Min. 87 – Iese George Pușcaș, intră Adrian Ptre.

Min. 86 – Încă o ratare Nmecha.

Min. 84 – Waldschmidt ratează uriaș.

Min. 79 – Pauza de hidratare coincide cu prima schimbare a nemților. A intrat Lukas Nmecha, a ieșit Florian Neuhaus.

Min. 77 – România nu mai pune probleme în ofensivă. Posesia s-a echilibrat, 53-47% pentru tricolori.

Min. 73 – Cornerul cu numărul 3 al Germaniei. 6-3 pentru România, la acest capitol.

Min. 71 – Ocazie mare Germanie. Waldschmidt caută colțul lung, dar nu-l găsește. 16.200 de spectatori, se anunță de la stația de amplificare.

Min. 69 – Andrei Ciobanu, Viitorul, debutant la turneul final, îi ia locul lui Alex Cicâldău.

Min. 66 – România respiră greu. Germania atacă.

Min. 62 – Altă pauză de hidratare. Un respiro optim pentru România.

Min. 57 – Germania domină, România se apără.

Min. 55 – Prima modificare a meciului: a ieșit Ivan, a intrat Coman.

Min. 54 – Pauză de hidratare.

Min. 51 – GOL GERRMANIA. Penalty transformat de Gian-Luca Waldschmidt. Radu a atins mingea, dar n-a fost suficient: 2-2.



Min. 50 – Penalty Germania. Ianis trage de tricou un adversar, pe

Mahmoud Dahoud, și vede galben.

Min. 49 – Primul corner Germania.

Min. 47 – Pușcaș se luptă ca un toreador cu Tah și scoate un galben la căpitanul Germaniei.

Min. 46 – S-a reluat partida. Este de așteptat ca germanii să preseze pentru egalare. Nicio schimbare la pauză în formulele de start.

PAUZĂ

Min 45+5 – Ocazie mare România. Nu se observă că nemții, campioni europeni en-titre, au avut o zi în plus de odihnă, înaintea semifinalelor.

6 minute de prelungire.

60% posesie pentru România. Excelent!

Min. 44 – GOOOL ROMÂNIA. Pasă în adâncime Ianis, mingea ajunge la Ivan, care centrează perfect pe capul lui Pușcaș. Orădeanul se răsucește brusc și îl surprinde pe portarul german: 2-1.

epa07677740 Romania’s head coach Matei Mirel Radoi before the UEFA European Under-21 Championship 2019 semi final soccer match between Germany and Romania in Bologna, Italy, 27 June 2019. EPA-EFE/RENATO OLIMPIO

Min. 42 – 4-0 la lovituri de colț pentru România.

Mirel Rădoi, surprins de camerele TV cu un gest părintesc, în timp ce îi toarnă apă pe spate lui Florin Ștefan, ca să-l răcorească.

epa07677739 Romanian fans cheer during the UEFA European Under-21 Championship 2019 semi final soccer match between Germany and Romania in Bologna, Italy, 27 June 2019. EPA-EFE/RENATO OLIMPIO

Min. 36 – Cartonaș galben primit de Andrei Ivan.

Min. 34 – Avem echipă de posesie! 64-36% posesia în favoarea României, după prima jumătate de oră.

Min. 32 – Pauză de hidratare, a doua a reprizei.

Min. 30 – Corner România, scos de Pușcaș. Dublă ocazie România. Un alt corner. Tot Pușcaș a fost blocat.

Min. 26 – GOOOL ROMÂNIA. George Pușcaș transformă de la punctul cu var. Portarul advers atinge mingea, dar n-o poate deturna: 1-1.

Min. 24 – Bară Pușcaș. La faza respectivă, Ianis a fost lovit de Timo Baumgartl. VAR-ul ne ajută: penalty și galben pentru neamț.

Min. 21 – GOL GERMANIA. Man a ratat, Băluță a pierdut mingea ușor, cerând fault, iar Nadiem Amiri, plecat pe contraatac, a șutat din afara careului. Mingea a trecut printre picioarele lui Pașcanu, fără șanse pentru Radu: 0-1.





epa07677738 Germany’s Nadiem Amiri (L) reacts after scoring the 1-0 lead during the UEFA European Under-21 Championship 2019 semi final soccer match between Germany and Romania in Bologna, Italy, 27 June 2019. EPA-EFE/RENATO OLIMPIO

Min. 19 – Oztunali trage din afara careului, Radu prinde în doi timpi, cu emoții.

Gică Hagi este la meci.

Min. 17 – Pauză de hibratare la Bologna.

Min. 14 – România a ținut mai mult de minge. Are 59% posesie.

Min. 12 – Primul corner al meciului, al România. Ianis a centrat, iar ocazia tricolorilor a fost importantă.

Min. 10 – Au trecut primele 10 minute. Nemții au fost mai periculoși.

Min. 4 – Fanii tricolori își fac simțită prezența.

Min. 2 – Comentatorii TVR ai jocului susțin că vor fi 20.000 de români pe stadion, unii fiind încă la porți. E cald rău la Bologna: 38 de grade Celsius.

Min. 1 – A început jocul, cu Germania având prima posesie.

epa07677737 Players of Romania line up for the UEFA European Under-21 Championship 2019 semi final soccer match between Germany and Romania in Bologna, Italy, 27 June 2019. EPA-EFE/RENATO OLIMPIO

Echipele de start:

ROMÂNIA: 1. Radu – 6. Manea, 5. Nedelcearu, 4. Pașcanu, 3. Ștefan – 21. Băluță, 17. Cicâldău – 8. Man, 10. Hagi, 19. Ivan – 9. Pușcaș. Selecționer: Mirel Rădoi



Rezerve: 12. Căbuz, 23. Vlad – 2. Boboc, 7. Coman, 11. Petre, 13. Grigore, 14. Dragomir, 15. Ghiță, 16. Nedelcu, 18. Rus, 20. Ciobanu, 22. Olaru

GERMANIA: 1. Nübel – 3. Klostermann, 4. Tah, 5. Baumgartl, 14. Mittelstädt – 6. M. Eggestein – 19. Neuhaus, 8. Dahoud, 7. Öztunali – 10. Waldschmidt, 18. Amiri. Selecționer: Stefan Kuntz



Rezerve: 12. Müller, 23. Schubert – 9. L. Nmecha, 11. Richter, 13. J. Eggestein, 15. Anton, 16. Serdar, 17. Uduokhai, 20. Koch, 21. Maier, 22. Löwen

ACTUALIZARE 27 iunie. Prognoza meteo pentru azi, la ora meciului, în Bologna, anunță o temperatură resimțită de 43 de grade celsius, cu 41 de grade în termometre! (weather.com)

În ultimele 40 de partide oficiale disputate, Germania U21 a pierdut doar de trei ori, începând din 2013 și până azi! Practic, 3 înfrângeri în 7 ani de meciuri! Iată cele trei meciuri care ne dau speranțe:

0-5 cu Portugalia în semifinalele Euro 2015 – lusitanii, cu William Carvalho, Joao Mario sau Bernardo Silva au spulberat echipa lui Ter Stegen, Kimmich și Emre Can.

0-1 cu Italia în grupe la Euro 2017 – golul lui Bernardeschi a învins viitoarea campioană, pe teren au mai fost Donnarumma, Berardi, Chiesa versus Gnabry, Meyer, Gerhardt.

1-3 cu Norvegia în ultimele preliminarii – deși au condus cu 1-0 în minutul 31, nemții au fost întorși de o echipă cu Odegaard în mare formă, care însă a ratat Euro 2019.

Campioni europeni. Germania e campioana europeană en-titre la acest nivel de vârstă, titlu cucerit în Polonia acum doi ani, după 1-0 în finală cu Spania. Același Stefan Kuntz este pe bancă, iar din echipa de atunci regăsim acum 4 jucători:

Fundașul Anton (Hannover – 12 mil. euro), rezervă neutilizată până azi

Mijlocașul Amiri (Hoffenheim -17 mil. euro), intrat pe final în 3 meciuri, assist cu Sebia

Mijlocașul Dahoud (Dortmund – 14 mil. euro), titular în 3 meciuri, gol și assist cu Serbia

Extrema Oztunali (Mainz – 4 mil. euro), titular cu Danemarca și Austria, assist cu Serbia

Golgheterul turneului. Luca Waldschmidt (23 ani), crescut de Eintracht Frankfurt și trecut pe la Hamburg, este vârful lui Freiburg cu cota de piață 12 milioane euro. Atacantul are 5 goluri marcate în turneu: câte unul cu Danemarca și Austria, hatttrick cu Serbia.

ACTUALIZARE 27 iunie. România U21 – Germania U21 este a unsprezecea semifinală din istoria fotbalului românesc. Gabi Balint: ”Mergeți până la capăt”

Ce muzică ascultă tricolorii U21 pentru a se mobiliza înaintea semifinalei istorice cu Germania, de la Euro 2019

Portarul Ionuț Radu a fost descoperit grație unui anunț din Libertatea văzut de bunica lui! Totul despre cum a început fotbalul liderul naționalei de tineret

ACTUALIZARE 26 iunie. Conferința oficială de presă.

”Este un moment istoric pentru țara noastră, pentru fotbalul nostru, dar noi suntem pregătiți. Știe toată lumea ce are de făcut. Ne bucurăm că o asemenea persoană importantă ca Gheorghe Hagi crede în noi. Ne face să credem și noi. Rămâne de văzut cine va marca, nu va conta. Va fi important pentru toată România dacă vom ieși victorioși mâine.

Avem potențial să ajungem până în finală. Trebuie să mai tragem un pic de noi. Nu mă gândesc la fundașii germani. Așa cum au fost și croații și englezii, și ei vor fi buni, dar vom fi pregătiți la ora meciului”, a spus George Pușcaș.

”Mă voi gândi la milioanele de români care ne urmăresc, la culorile pe care le purtăm. Cred că aceste lucruri ne vor face să mai împingem puțin camionul și să ajungem acolo unde visăm și ar fi ceva excepțional” –George Pușcaș

Selecționerul Mirel Rădoi: ”Eu nu am niciun fel de problemă cu căldura, nu joc. Probabil că m-am obișnuit cu vremea din Golf. Nu ne-am concentrat pe căldură, probabil așa trebuie să facem și mâine.

Nu simțim presiune. Ne-am îndeplinit obiectivul inițial. Acum, ne-am propus să mergem mai departe. Povestea continuă. Noi nu avem nimic de pierdut

Echipa care va fi foarte pragmatică și va ști să își dozeze efortul va avea de câștigat, pentru că partida poate aveam 120 de minute”.

ACTUALIZARE 26 iunie. Pe o căldură infernală, 35 de grade Celsius, tricolorii au făcut antrenamentul oficial pe stadionul Renato DallAra din Bologna.

ACTUALIZARE 26 iunie. Se preconizează că numărul românilor din tribune va ajunge la 20.000, anunță frf.ro!

Până astăzi, 26 iunie, la ora 16:00, se vânduseră aproximativ 18.000 de bilete, dintre care, se estimează, 16.000 au fost cumpărate de români! Iar cererea este în continuare foarte mare!

Casele de bilete vor fi deschise și mâine, în Piazza Della Pace și Via Andrea Costa (09:30 – 18:45), prețul unui bilet este 5 euro, iar accesul fanilor pe arenă se face cu două ore înainte de startul partidei, adică de la ora 16:00.

Levin Öztunali, mijlocașul Germaniei U21: „România reprezintă un obstacol dificil”

Arbitrul israelian Orel Grinfeld a fost delegat să conducă meciul dintre selecţionatele României şi Germaniei, din semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, programat joi, de la ora 19:00, pe Stadionul ”Renato Dall’Ara” din Bologna, potrivit site-ului UEFA.



Arbitri asistenţi vor fi compatrioţii săi Roy Hassan şi Idan Yarkoni, al patrulea oficial a fost desemnat letonul Andris Treimanis, arbitru video a fost nominalizat italianul Marco Guida, iar arbitru asistent video conaţionalul său Michael Fabri.



Grinfeld (37 ani), arbitru internaţional din 2012, a arbitrat de două ori România la nivel de juniori Under-19, în preliminariile Campionatului European din 2016, un meci pierdut cu Elveţia (1-3) şi altul câştigat cu Andorra (2-0).

ACTUALIZARE 26 iunie. UPDATE | Tricolorii s-au mutat la Bologna. Relaxare după calificare | GALERIE FOTO

Radu Boboc, la conferința de presă de ieri

”N-am petrecut foarte mult, am băut un pahar de vin şi după, am mers să ne odihnim. Ne-am calificat, ne-am îndeplinit obiectivul şi suntem fericiţi. Când îţi îndeplineşti obiectivul, mai şi răguşeşti. Mergem să dăm totul şi cu Germania. Am dat opt goluri în două meciuri contra unor echipe foarte bune. Cred că şi ei trebuie să se teamă de noi. Am văzut o echipă cu calitate, cu jucători buni, dar am demonstrat că şi noi avem o echipă cu foarte mare calitate. O să iasă un meci frumos”.

”Am demonstrat că suntem o echipă bună. Am bătut echipe cu cote de 300 de milioane şi nimeni nu ne dădea nici o şansă. Cred că părinţii sunt singurii care cred în noi”.

”Trebuie să muncim să ducem România sus. Sperăm să trecem şi de Germania. Avem moralul ridicat şi trebuie să profităm de lucrul ăsta. Fotbalul este imprevizibil, dar trebuie să intrăm pe teren sută la sută şi vom putea să facem un rezultat foarte bun”.

Cum poți ajunge pe stadion la Germania – România, semifinala Euro U21!



Germania, care a câştigat de două ori titlul european Under-21, în 2009 şi 2017, nu va conta în semifinală pe fundaşul Henrichs, suspendat.

România U21 va juca semifinala de la EURO 2019 cu Germania U21 joi, de la ora 19:00, deși în primă instanță se știa că nemții vor juca în penultimul act de la ora 22:00.

Gsp.ro informează că Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat că va sesiza UEFA cu privire la schimbarea orei de start a meciului din semifinale.

”Este crimă dacă se întâmplă acest lucru! Nu cred că vom juca de la ora 19:00. Nu se poate! M-am uitat pe prognoză, nu știu dacă se poate juca fotbal pe vremea asta. Nu știu acum care sunt regulile. Dar știu că la orice loc de muncă activitatea se suspendă după 36 de grade.

Nu știu dacă se poate juca la 19:00. Nu mi se pare corect ca o echipă să joace de la 19:00 și altele de la 22:00. Nu știu ce va fi. Vom face un apel la UEFA! Este un val de căldură extraordinar în zona asta a Italiei!”, a spus Stoichiță, la Digi Sport.

Tricolorii U21 s-au calificat neînvinși în semifinalele Euro U21 ediția 2019, iar astfel au obținut și prezența la Jocurile Olimpice 2020 din Japonia. Competiție unde România a mai fost reprezentată prin fotbal ultima oară în 1964, adică acum peste jumătate de secol!

22 iulie – 8 august 2020 este intervalul turneului de fotbal la Jocurile Olimpice, ceremonia de start a întregii competiții fiind pe 24 iulie, iar cea de închidere, pe 9 august (fotbalul începe mai devreme, presupune multe partide și necesită zile de odihnă mai multe între meciuri). Practic, imediat după Euro 2020, care se încheie pe 12 iulie!

