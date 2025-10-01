„Prietenia” și „investițiile ruinate” alături de Bernardo Silva

Dragos Lujinschi a susținut că ar fi discutat cu jucătorul Bernardo Silva (31 de ani) despre „investiții în echipe mai mici” și că „aceste perspective ar fi ruinate” dacă ar fi extrădat, au relatat, la unison, luna trecută, tabloidele britanice.

Bernardo Silva are 100 de selecții și 13 goluri la națională, cu care a cucerit Liga Naționilor în 2018 și 2025. La City, unde joacă din 2017, are, printre altele, 6 titluri, Liga Campionilor (2023) și CM al cluburilor (2023). Foto: Hepta

În fața judecătorului, Lujinschi a declarat că „există și potențialul de a semna un contract cu Manchester City. Aceste perspective ar fi ruinate dacă aș fi extrădat”.

Judecătorul Annabel Pilling a concluzionat însă că „proiectata sa carieră fotbalistică la Manchester City este deloc probabilă”.

Instanța a respins și afirmațiile lui Lujinschi conform cărora ar fi avut relații cu „mai multe femei” care ar fi afectate de extrădarea sa.

Românul se temea și că va fi abuzat într-o închisoare franceză și că își va pierde locuința și locul de muncă din Marea Britanie.

Trafic de migranți în Franța pentru muncitorul de la o fermă din Colchester

Judecătoarea a respins afirmațiile lui Lujinschi ca fiind „improbabile” și a ordonat extrădarea sa în Franța, unde risca 2 ani de închisoare pentru tentativa de a introduce ilegal 10 migranți în țară.

Poliția l-ar fi surprins pe Lujinschi parcându-și camionul și lăsând migranții în Franța, la granița cu Italia, în mai 2019.

Ulterior, a început să lucreze la ferma Hockley, lângă Colchester, în Essex, aprovizionând marile supermarketuri cu fructe și legume.

16 luni pentru apeluri abuzive la Urgențe

Lujinschi a fost condamnat anterior la 16 luni de închisoare, în decembrie anul trecut, pentru apeluri abuzive către serviciile de urgență.

Curtea din Ipswich a aflat că românul a efectuat zeci de apeluri, între iulie și august, în care a agresat verbal operatorii și a făcut remarci jignitoare și cu caracter sexual.

Într-un apel, i-a spus unei persoane: „Am putere, spune-mi adresa ta. Am putere“, potrivit Daily Gazette.

Când polițiștii au apărut la adresa lui pentru a-l aresta, a început să „lovească cu piciorul” în ușa interioară a unei dube de poliție, după ce a fost băgat înăuntru.

Vorbind printr-un interpret, Lujinschi a spus că nu avea nicio intenție să-i ucidă pe operatorii de la 999.

Nu aveam nicio intenție să fac tot ce am spus. Muncesc din greu de cinci ani și nu am mai avut niciodată probleme. M-am simțit „tratat ca un animal” când am fost băgat în duba poliției.

Lujinschi a recunoscut două acuzații de amenințare cu moartea, 5 acuzații de trimitere de mesaje indecente sau ofensatoare, o acuzație de utilizare a comunicațiilor publice pentru a provoca neplăceri și o acuzație de distrugere.

A fost jucător la City, dar pe Facebook: „Cum revin în țară, voi semna”

Pe Facebook, Lujinschi se lăuda că era jucător al echipei City din decembrie 2023!

Între timp, mențiunea că joacă la Manchester City a dispărut de pe pagina de Facebook a lui Dragoș Lujinschi.

Pe rețeaua socială, fără să explice cum are acces la internet din închisoare, Dragoș sau persoana care a vorbit în numele lui a încercat să ofere câteva precizări legate de ciudatul său caz: „Da, sunt în pușcărie, în Franța. Pușcăria o fac din cauza regelui Angliei, cu care am intrat în conflict prin amenințări”.

Ține cu FCSB

Legat de relația cu starul portughez Bernardo Silva, Lujinschi a spus că „am jucat fotbal cu el și cu mai mulți jucători de la Tottenham și de la Arsenal pe un teren de antrenament”.

Fan FCSB declarat, Lujinschi a mai spus că „nu îmi fac probleme că nu am club care să mă dorească. Probabil cum revin în țară, voi semna!”.

Tot ce știu este că sunt mult peste nivelul multora din Premier League și pot antrena și chiar manageria!

