Cel mai mare traficant al epocii moderne, fost sportiv de top, arestat în SUA

Sportiv la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, Wedding, supranumit „El Jefe”, se afla pe lista celor mai căutați zece infractori ai FBI. Agenția americană a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la prinderea acestuia. După capturarea sa în Mexic, fostul sportiv a fost transferat în Ontario, Canada, unde urmează să fie judecat.

Foto: Facebook/FBI

„Transportau în mod regulat sute de kilograme de cocaină din Columbia, prin Mexic și sudul Californiei, către Canada și alte locații din Statele Unite. Pentru a vă da seama cât de rău este Ryan Wedding, să vă spun că a trecut de la snowboarder olimpic la cel mai mare traficant de droguri din epoca modernă. Este un El Chapo al epocii moderne. Este un Pablo Escobar al epocii moderne și a crezut că poate scăpa de justiție”, a declarat Kash Patel.

Potrivit FBI, rețeaua condusă de Wedding avea legături strânse cu cartelul Sinaloa, responsabil pentru distribuirea masivă de narcotice în America de Nord.

„Acest individ, organizația sa și cartelul Sinaloa au inundat străzile Americii de Nord cu narcotice, au ucis prea mulți dintre tinerii noștri și au corupt prea mulți dintre cetățenii noștri. Și asta se termină astăzi”, a mai spus directorul FBI.

În 2025, agenții FBI au capturat șase dintre cei mai căutați zece infractori de pe lista lor și au confiscat suficient fentanil pentru a ucide 150 de milioane de oameni. Capturarea lui Ryan Wedding marchează o victorie importantă în lupta împotriva traficului de droguri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE