Un exemplu grăitor este Manchester City, care a încasat aproape 830 de milioane de euro doar în sezonul trecut. Mai mult, chiar și echipele care retrogradează au parte de un „colac de salvare” financiar: cel puțin 100 de milioane de euro intră în conturile lor.

România are un singur reprezentant în acest colos: Radu Drăgușin, fundașul central care câștigă 3 milioane de euro anual, după cum anunță cei de la PRO TV într-un material de promovare a campionatului din Anglia. Suma este impresionantă, dar rămâne de 10 ori mai mică decât salariul superstarului norvegian Erling Haaland, cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.

Pe piața transferurilor, Liverpool domină clasamentul. Campioana en-titre a Angliei a cheltuit 308 milioane de euro în această vară pentru a aduce jucători noi. Cel mai spectaculos transfer al sezonului este însă al lui Florian Wirtz, cumpărat pentru 125 de milioane de euro, o mutare care a stârnit valuri în întreaga Europă.

