Scandal după Viitorul – CFR Cluj 2-1. Toate reacțiile. ”Mai bine mă bate Hagi decât altul”. Tunurile pe Colțescu

Scandal după Viitorul – CFR Cluj 2-1. Toate reacțiile. Arbitrul Sebastian Colțescu n-a acordat un penalty oaspeților și nu l-a eliminat pe brazilianul Vinicius, de la oaspeți.

Partida a fost extrem de încinsă și echilibrată și s-a încheiat cu succesul la limită al elevilor lui Gheorghe Hagi, scor 1-0 (1-0). Unicul gol al partidei a fost înscris de Eric De Oliveira, în min.44, care a transformat magistral o lovitură liberă de la 25 de metri.

Faultul dur al lui Vinicius asupra lui Țucudean, de la faza care a născut lovitura liberă din care Eric a marcat golul victoriei Viitorului, ar fi trebuit sancționat cu un cartonaș roșu, în opinia lui Ion Crăciunescu, specialistul în arbitraj de la Digi Sport.

”Putea să dea direct cartonaș roșu, pentru că se vede că nu este deloc interesat de minge. Este un bodycheck, cum se spune. Îi dă un umăr direct în gură, așa că e atac brutal. Deci, nu putea scăpa fără roșu. Ce să faci, dacă arbitrii n-au de la cine să învețe. Eu sunt acasă, Abrudan e acasă, Sorescu e acasă!”, a spus Ion Crăciunescu, după meci, în cadrul emisiunii ”Digi Sport Special”. Fostul mare arbitru a dat verdictul și la faza din startul meciului, când Hodorogea i-a dat peste picioare lui Deac: ”Penalty clar!”.



Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”Suntem supăraţi. Am jucat împotriva campioanei, o echipă foarte bună. Am schimbat sistemul, pentru că Ţucudean, Eric şi Chiţu formează cel mai bun atac din România. I-am blocat, pentru că nu ţin minte vreo ocazie. Dar n-ai ce să faci când ai în faţă jucători de valoare, aşa cum e Eric. Când are o lovitură liberă din zona aceea, e ca un penalty. Un jucător extraordinar. Cred că meritam un egal, dar dacă nu suntem în stare să o băgăm în poartă din 2 metri, nu meriţi nimic. Hagi merită felicitări. Mai bine mă bate Hagi decât oricine altcineva. I-a reinventat pe Eric, pe Ţucudean. Viitorul se poate bate la campionat. Obiectivul nostru e să prindem play-off-ul. Toate echipele din play-off se vor bate la campionat. N-aş vrea să intrăm în panică, jucătorii trebuie să rămână concentraţi”.

Ovidiu Hoban, CFR: ”Trebuie să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău, iar la meciul următor să nu ne mai prezentăm în halul acesta. Cred că am fost mai ofensivi faţă de alte meciuri. Cred că am avut şi un penalty. Poate suntem într-o perioadă mai puţin fastă. Cred că e nevoie să schimbăm ceva ca să redevenim ce am fost”.

”Primul lucru pe care l-am scris pe tablă înainte de meci a fost acela că trebuie să ne autodepăşim. Şi eu vreau să-l bat pe Dan, şi el vrea să mă bată. M-a bătut până acum, dar a venit şi rândul meu. Sunt trei puncte importante. Ştiam că Eric bate bine, echipa mea nu poate să joace fără un decar. 7-8 jucători vor rămâne acasă în Cupă. Vom merge cu mulţi jucători tineri, de sub 21 de ani. Mergem la Reşiţa să câştigăm, dar cu o echipă foarte, foarte tânără. Ceilalţi trebuie să se pregătească pentru Dinamo” – a spus Gheorghe Hagi la Telekom Sport.

”Contează golul, dar şi mai mult contează victoria. Ne aşteaptă un meci greu şi cu Dinamo. Mister Hagi ne-a spus azi că nu contează cum începem, ci cum terminăm. Ultimele meciuri le-am terminat bine. Trebuie să-mi mai iasă câteva astfel de goluri până mă las. Cum lumea îl ţine minte pe Demollari, aşa vreau să mă ţină minte şi pe mine, cât mai mult. Eram un necunoscut când am venit aici, acum zece ani” – a spus Eric, la Telekom Sport.

Trebuie semnalate și debuturile în Liga I ale lui Virgil Ghiță (19 ani) și Kofi Twumasi (21 ani).

Virgil Ghiță devine, astfel, cel de-al 33-lea jucător crescut de Academia Hagi care este debutat de FC Viitorul în Liga I!