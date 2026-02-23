Un gest inadecvat

Scandal în ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano! Echipa israeliană de bob de patru persoane a fost descalificată de propriul comitet olimpic. Motivul? Sportivii au încercat să îl introducă în cursă pe rezerva Ward Fawarseh sub un pretext fals în timpul celei de-a treia manșe, conform „Times of Israel.

Echipa, formată din Adam Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman și Omer Katz, s-a prezentat sâmbătă în componența sa inițială.

Însă, pentru cea de-a treia manșă, Zisman urma să fie înlocuit de Fawarseh. Fawarseh, primul sportiv druz din istoria olimpică a Israelului, venise inițial doar în calitate de rezervă.

Totuși, conform regulamentului Comitetului Internațional Olimpic (CIO), apelarea la rezerve este permisă doar dacă un membru al echipei este accidentat sau bolnav.

Înșelătoria a fost descoperită

Pentru ca Fawarseh să poată totuși lua startul, un membru al echipei a simulat o boală.

Echipa de bob a solicitat ca Ward, rezerva, să poată participa la competiție. Conform regulamentului, acest lucru este permis doar dacă unul dintre sportivi este accidentat sau bolnav. Pentru ca acest lucru să fie posibil, unul dintre membrii echipei – încurajat de colegii săi – a declarat că se simte rău. Acesta s-a supus chiar și unui examen medical și a semnat o declarație pe proprie răspundere, astfel încât comitetul olimpic să poată solicita autorizarea înlocuirii”, a explicat Comitetul Olimpic Israelian (OCI) pentru Times of Israel.

Dar înșelătoria a fost descoperită. Zisman a mărturisit abaterea în fața delegației israeliene, ceea ce a dus la retragerea cererii de înlocuire.

OCI a comunicat faptul că gestul echipei a fost „inadecvat” și că a încălcat „regulile de conduită loială și sportivă”. Sancțiunea a fost imediată: descalificarea pentru ultima manșă.

Cu câteva ore înainte de închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, sute de persoane au protestat pe străzile din Verona față de costurile ridicate ale locuințelor și a impactului asupra mediului generat de marele eveniment sportiv, informează Reuters.

