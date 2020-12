Scandal fără precedent în Liga Campionilor! Echipele au ieșit de pe teren după o remarcă rasistă a arbitrului român Sebastian Colțescu

Conform Gazetei Sporturilor, în prima repriză a meciului PSG – Bașakșehir, din ultima etapă a grupei H din Liga Campionilor, Sebastian Colțescu, al patrulea oficial al partidei, a comis un derapaj îngrozitor.

Colțescu a făcut referire la Demba Ba, atacatul campioanei Turciei, spunându-i lui Hațegan: ”Băi, băi, ăla negru”. Banca de rezerve a turcilor a reacționat imediat.

”Când te-ai referit la el (n.r. alt fotbalist) nu ai spus acest tip alb, ai spus acest tip. Atunci de ce ai menționa acest tip negru în cazul meu?”, i-a cerut socoteală Demba Ba românului.

