”Abang nu semnează. A venit la palat, era cu MM. N-avea mașină. L-am pus sa ridice mâinile, avea doar 120 de lei în buzunar, i-am dat 1.500 de euro, să aibă de drum, că tot a venit de la Ploiesti. Apoi, Abang ii zice lui Meme: «Nu poate nea Gigi să-mi dea și niște bani de concediu»? Legat de transfer, a rămas că vorbim după concediu.

Între timp, Luțu a primit un telefon de la cineva care l-a antrenat pe Abang. I-a zis să-mi transmită: «Bă, e nebun nea Gigi»? În sensul că sunt nebun să-l iau pe Abang? I-am oferit băiatului un salariu pe care l-a refuzat”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, dând de înțeles că l-a refuzat intenționat pe Abang.

Lui Abang i s-a oferit un contract pe 3 ani, cu un salariu care creștea progresiv: 10.000 de euro în primul an, 12.000 în al doilea și 14.000 în ultimul an, anunță Fanatik.

“Nu cred că îl mai luăm! Are pretenții foarte mari, și el și alții. Cu Astra ajung eu la un acord, nu acolo e problema, dar el are pretenții mari. Eu o dată dacă zic nu, nu rămâne! Dacă mă răzgândesc, așa rămâne.

Nu am închis-o definitiv, dar nu mă mai interesează așa tare. Păi, dacă tu ai 5300 de euro la Astra și eu îți dau 10 mii, 15 mii și tu vrei mai mult! Vrea și bani la semnătură. Am început să râd când am auzit!

Nu sunt supărat pe el, fiecare cere cât consideră, dar el vrea prea mult. Am glumit cu el, băiatul poate să vrea oricât. I-am zis că are numărul lui Meme Stoica și dacă se decide să accepte ce îi dăm, îl iau”, a spus Becali conform sursei citate.