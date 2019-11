De Ciprian Iana,

Înaintea plecării spre CM 2019 din Japonia, handbalistele de la națională au avut parte și de căteva momente de relaxare. O ședință foto și o cină cu partenerii Federației Române de Handbal le-au făcut pe “tricolore” să mai uite de emoțiile premergătoare competiției.

Handbalistele s-au bucurat din plin de ședința foto organizată înaintea plecării spre Campionatul Mondial din Japonia. Machiate și coafate, “tricolorele” au zâmbit și s-au distrat în fața camerelor de fotografiat.

“Suntem fete, așa că trebuie să avem grijă de noi, să ne și machiem, din când în când. Este un moment foarte frumos, ședinta foto la echipa națională. Sunt fete care știu să facă freze mai frumoase, sunt fete care au făcut cursuri de make-up, Raluca Băcăoanu se ocupă de make-up-ul nostru. Este și un fel de a te relaxa, să faci poze, să zâmbești, să fii frumoasă”, a declarat Iulia Dumanska, componentă a echipei naționale de handbal.

”Tricolorele” au participat și la o cină cu partenerii Federației Române de Handbal. Cu această ocazie, Cristina Neagu și Crina Pintea au dezvăluit metodele prin care gestionează mesajele și comentariile primite pe rețelele de socializare.

„Cel mai simplu e să închizi tot. De ceva timp fac asta și viața este foarte frumoasă. Avem familie, prieteni, ei sunt aproape de noi și asta este cel mai important” , a precizat, pentru frh.ro, Crina Pintea.

La rândul ei, Cristina Neagu a mărturisit: “Eu nu am aceeași strategie și postez destul de des pe rețelele de socializare, pentru că oamenii vor să știe despre noi și atunci când le oferim informații, sunt fericiți. Când pierdem meciuri sunt și reacții negative, atunci n-ar trebui să citești ce scrie presa. Oamenii au păreri și au dreptul să și le spună, însa noi știm care sunt oamenii care ne sunt alături de fiecare dată.

Este important și să te hrănești cu mesajele oamenilor, pentru că vin mii de mesaje de încurajare sau de felicitare după anumite meciuri și este imposibil să spui că le citești și nu ajung, cumva, la tine. Cele negative ar fi bine să le pui deoparte, pentru că e posibil să te afecteze și nu ne dorim asta, mai ales în timpul unei competiții”.

CM din 2015, cel mai frumos moment

Cristina Neagu a debutat la un Campionat Mondial în 2007, pe când avea doar 19 ani. La competiția găzduită de Franța, “tricolorele” s-au clasat atunci pe locul al patrulea. După nu mai puțin de cinci turnee finale, căpitanul naționalei României a dezvăluit care a fost cel mai frumos moment petrecut la echipa națională.

“Aș putea spune meciul cu Danemarca din sferturile Campionatului Mondial din 2015, dar n-o s-o fac, pentru că acela a fost momentul meu și aș vrea să mă refer la un moment pe care l-am avut împreună. Este vorba despre toată acea săptămână de la CM, când am reușit să răsturnăm toate calculele hârtiei, să ne schimbăm pe noi și să ne întoarcem acasă cu medalia de bronz. Foarte puțin ne-a lipsit să ne întoarcem cu medalia de aur”, a precizat Cristina Neagu pentru frh.ro .

Turneul final debutează la 30 noiembrie

La Campionatul Mondial din Japonia (30 noiembrie – 15 decembrie), România face parte din grupa C, alături de Spania, Senegal, Kazahstan, Muntenegru și Ungaria. O clasare pe primele trei locuri asigură calificarea în grupele principale ale competiției. Primele două echipe din cele două grupe principale vor accede în semifinalele Campionatului Mondial.

