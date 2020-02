De Cristian Otopeanu,

„Pun cel mai mult accent pe disciplină. Asta este imaginea pe care o am în minte. Fără disciplină, în orice domeniu, este greu să realizezi obiective mărețe. Trebuie să respecți disciplina tactică. Apoi vine creativitatea. Cred că asta a fost ideea pe care am adus-o când eram la selecționata U21, am explicat de ce disciplina este totul și i-am făcut pe jucători să înțeleagă asta”, a afirmat Rădoi pentru Mediafax.

Totuși, selecționerul României a precizat că există și excepții. „Nu înseamnă însă că, dacă există o portiță pe un subiect, nu putem să îl abordăm. Ușa mea este deschisă, dar fiecare trebuie să vină cu argumente. Decizia finală e a mea, însă dacă cineva vine cu un argument pertinent, nu sunt atât de nebun încât să îl ignor și să îmi fac rău singur”, a adăugat Rădoi.

Eu nu am învățat la școală limbi străine și le-am spus jucătorilor să nu facă eroarea mea, le-am spus să învețe, că nu se știe în viață când au nevoie Mirel Rădoi, selecționer România

„Eu discut viața personală cu jucătorii. Eu am greșit în viață și le-am spus asta jucătorilor. De exemplu, mie, până la antrenorul Cosmin Olăroiu, nu mi-a spus nimeni ce sa fac cu banii”, a mai declarat selecționerul.

