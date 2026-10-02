Selecționerul Poloniei va fi demis dacă nu învinge România: „Se știe deja înlocuitorul”

Rezultatul meciului Polonia - România, din etapa a treia a grupei B4 din Liga Națiunilor, va decide soarta lui Jan Urban, 64 de ani, ca selecționer al Poloniei, notează Przegląd Sportowy. În cazul unui eșec în meciul de vineri, 2 octombrie, de la Varșovia (21,45, Antena 1), Jerzy Brzęczek (55 de ani), antrenorul de la U21, este văzut ca potențial înlocuitor.

Sub presiune tot mai mare, viitorul selecționerului echipei naționale de fotbal a Poloniei, Jan Urban, depinde de rezultatul meciului crucial cu România, care va avea loc pe 2 octombrie, pe stadionul PGE Narodowy din Varșovia.

În cazul unui eșec, schimbarea sa ar putea deveni iminentă, iar numele lui Jerzy Brzęczek este vehiculat intens ca posibil succesor.

Conform informațiilor publicate de portalul polonez Meczyki, președintele Federației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, a avut deja discuții cu Urban după înfrângerea cu 3-1 suferită împotriva Suediei și remiza fără goluri cu Bosnia și Herțegovina.

Deși Urban nu a primit un ultimatum clar, surse din cadrul federației afirmă că o eventuală înfrângere în fața României ar putea duce la demiterea sa.

Robert Lewandowski va reveni în echipa de start. Împotriva Suediei, a fost băgat pe bancă din motive sportive pentru prima dată în 17 ani. A intrat în minutul 88 și a „reușit” să primească un cartonaș galben.

Echipa probabilă a Poloniei, conform Przegląd Sportowy: Marcin Bułka - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Wiktor Nowak (Bartosz Slisz), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Karol Świderski (Mateusz Żukowski) - Robert Lewandowski.

Primul „11” pregătit de Gică Hagi, conform GSP: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Jerzy Brzęczek, fost selecționer al Poloniei între 2018 și 2021, este considerat principalul candidat pentru preluarea postului.

Acesta a avut o evoluție impresionantă la cârma naționalei U-21, care a obținut nouă victorii consecutive și este aproape de calificarea la campionatul european.

Piotr Wołosik, jurnalist la Przegląd Sportowy, a întărit că „se pregătește o revenire a lui Jerzy Brzęczek. Este o posibilitate reală ca el să revină în poziția de selecționer principal”.

Performanțele sale cu U-21 și experiența anterioară la prima reprezentativă îi oferă un avantaj considerabil în fața altor posibili candidați.