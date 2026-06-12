Momentul Shakirei a stârnit controverse în mediul online, unde fanii au speculat că celebra cântăreață ar fi fost înlocuită de o „dublură”.

Artista columbiană a apărut pe scenă purtând o ținută galbenă, pantaloni scurți albi și pantofi sport cu platformă, completate de ochelari de soare mari care i-au ascuns ochii.

Părul său blond, vopsit într-o nuanță de roșcat deschis, a contribuit la alimentarea teoriilor conform cărora Shakira nu ar fi fost de fapt cea care a urcat pe scenă.

„Este Shakira? Nu arată ca Shakira. Mi se pare mie?”, a scris un utilizator pe platforma X, Alți fani au folosit termenul „dublură” sau „doble” în spaniolă pentru a descrie apariția cântăreței.

„Esa no es Shakira”, a scris altcineva, iar un comentator a adăugat: „De ce au adus o sosie de-a Shakirei la deschiderea Cupei Mondiale?”.

Această controversă vine pe fondul unei perioade agitate pentru artistă, care, cu puțin timp înainte de debutul competiției, a vorbit deschis despre despărțirea dificilă de fotbalistul Gerard Piqué.

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE, Shakira a explicat că melodia ”Dai Dai”, al cărei titlu înseamnă „hai, hai” în argou italian, a rezonat cu experiențele sale recente.

Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt,, a declarat ea.

„În spatele fiecărei experiențe din viață există o lecție, iar pentru aceste lecții trebuie să fim recunoscători, chiar și pentru cei care ne lasă cicatrici, pentru că ele ne fac mai buni”, a adăgat ea.

Shakira este o prezență constantă la Cupa Mondială, având la activ interpretări remarcabile în edițiile din 2006, 2010 și 2014.

În 2010, ea a lansat piesa iconică „Waka Waka” (This Time for Africa)» în cadrul ceremoniei de deschidere din Africa de Sud.

Cupa Mondială a început pe 11 iunie, cu meciul inaugural dintre Mexic și Africa de Sud (2-0).

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