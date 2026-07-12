Criza SUA-Iran escaladează: americanii au lansat noi atacuri, Teheranul anunță represalii

Tensiunile dintre Washington și Teheran au escaladat după o nouă serie de atacuri și represalii care au vizat obiective militare și comerciale, relatează BBC News.

Statele Unite au anunțat că au lansat lovituri asupra unor ținte din Iran, după ce autoritățile americane au acuzat forțele iraniene că au atacat o navă comercială care traversa Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit oficialilor americani, nava comercială afectată nu și-ar fi putut continua călătoria în urma unor avarii produse la nivelul compartimentului tehnic. Un membru al echipajului ar fi fost dat dispărut.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că operațiunea a vizat obiective militare iraniene, inclusiv infrastructură asociată sistemelor de rachete, dronelor, comunicațiilor și supravegherii de coastă.

„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris CENTCOM pe X.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă „până la noi ordine”, potrivit presei de stat iraniene.

Autoritățile de la Teheran au susținut că măsura vine după un incident naval în care o navă ar fi ignorat avertismentele și ar fi încercat să navigheze pe o rută considerată neautorizată.

Iranul a avertizat că orice acțiune militară americană ca reacție la această decizie va fi întâmpinată cu un răspuns dur și că ar putea fi vizate noi obiective americane din regiune. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, iar orice perturbare a traficului prin această zonă poate avea efecte asupra piețelor energetice internaționale.

Atacuri asupra unei baze americane din Iordania

La câteva ore după loviturile americane, autoritățile iraniene au anunțat că au lansat atacuri asupra unei baze militare americane din Iordania. Teheranul a afirmat că operațiunea ar fi vizat centrul de comandă și control al bazei, precum și facilități utilizate pentru drone militare.

În același timp, mai multe state din regiune, printre care Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain, au raportat reacții la lansări de rachete și drone provenite din Iran.

Schimb de acuzații între Washington și Teheran

Statele Unite au acuzat Iranul că a încălcat angajamentele privind protejarea transportului comercial maritim. „Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea acordului, după ce a fost tras la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a transmis CENTCOM într-o declarație publicată pe platforma X.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a reacționat după atacuri, afirmând: „Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătește”.

De cealaltă parte, oficialii iranieni au acuzat Statele Unite de agresiune și au susținut că acțiunile Washingtonului reprezintă o încălcare a înțelegerilor existente.

Noua criză vine după o serie de incidente în care trei petroliere comerciale ar fi fost atacate în timp ce încercau să traverseze o rută recomandată de Statele Unite prin apele Omanului.

Iranul a susținut că singura rută sigură este una care trece prin apele sale teritoriale.

Incidentele au dus la o serie de lovituri americane asupra unor obiective iraniene. Oficialii iranieni au afirmat că atacurile au provocat victime și răniți, iar Teheranul a răspuns prin acțiuni împotriva unor aliați ai Statelor Unite din regiunea Golfului.

Trump avertizează Iranul, dar negocierile ar putea continua

Președintele american Donald Trump a declarat că atacurile iraniene au pus sub semnul întrebării continuarea armistițiului, însă a precizat că discuțiile diplomatice ar putea continua. Potrivit relatărilor din presa americană, Iranul ar fi transmis prin intermediari că atacurile asupra navelor comerciale au fost o greșeală și ar fi pus responsabilitatea pe un grup intern care ar fi acționat fără autorizare.

Oficialii americani susțin că au transmis Teheranului, prin intermediari, solicitarea ca Iranul să confirme public faptul că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă și să înceteze atacurile asupra navelor comerciale.

Liderul suprem iranian cere răzbunare

Escaladarea militară are loc în contextul unor declarații dure venite din partea conducerii iraniene.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei ar fi declarat că răzbunarea reprezintă „voința națiunii”, într-un mesaj transmis după preluarea conducerii. „Vom răzbuna sângele liderului martir și al tuturor martirilor acestor două războaie”, ar fi transmis liderul iranian, potrivit relatărilor citate.

În ultimele zile, la ceremoniile funerare organizate în Iran au fost observate mesaje ostile la adresa Statelor Unite și a președintelui Donald Trump.

Casa Albă susține că Iranul ar fi avut planuri împotriva lui Trump

Mai multe publicații americane au relatat că Israelul ar fi transmis Washingtonului informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat un plan pentru asasinarea președintelui american. Donald Trump a negat însă că ar exista un nou plan iranian și a respins ideea că informațiile ar proveni dintr-o sursă israeliană.

Președintele american a declarat într-un interviu că a fost considerat o țintă de către Iran „de mult timp”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
GSP.RO
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Momentul în care Oana Gheorghiu a decis să intre în politică: „Foarte multă lume mă întreba”
Politică 11 iul.
Momentul în care Oana Gheorghiu a decis să intre în politică: „Foarte multă lume mă întreba”
Parteneri
S-a inventat arma care ne apără 100% de drone? Verdictul unui fost șef al Armatei Române
Adevarul.ro
S-a inventat arma care ne apără 100% de drone? Verdictul unui fost șef al Armatei Române
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Andra și Cătălin Măruță, în mijlocul petrecerii din Spania după calificarea naționalei în semifinalele Campionatului Mondial. Imaginile din vacanță au devenit virale
Stiri Mondene 08:40
Andra și Cătălin Măruță, în mijlocul petrecerii din Spania după calificarea naționalei în semifinalele Campionatului Mondial. Imaginile din vacanță au devenit virale
Cum au apărut Simona Halep și Dorin Mateiu la Wimbledon. Este prima lor apariție oficială împreună și au stat chiar lângă Kate Middleton
Stiri Mondene 07:56
Cum au apărut Simona Halep și Dorin Mateiu la Wimbledon. Este prima lor apariție oficială împreună și au stat chiar lângă Kate Middleton
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
ObservatorNews.ro
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax.ro
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
Redactia.ro
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Analiză
Politică 07:00
Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video
Fanatik.ro
Ce i-a cerut Messi arbitrului în Argentina – Elveția. La doar câteva minute a apărut cartonașul roșu. Se citește clar pe buze. Video
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare