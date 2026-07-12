Criza SUA-Iran escaladează: americanii au lansat noi atacuri, Teheranul anunță represalii

Tensiunile dintre Washington și Teheran au escaladat după o nouă serie de atacuri și represalii care au vizat obiective militare și comerciale, relatează BBC News.

Statele Unite au anunțat că au lansat lovituri asupra unor ținte din Iran, după ce autoritățile americane au acuzat forțele iraniene că au atacat o navă comercială care traversa Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit oficialilor americani, nava comercială afectată nu și-ar fi putut continua călătoria în urma unor avarii produse la nivelul compartimentului tehnic. Un membru al echipajului ar fi fost dat dispărut.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că operațiunea a vizat obiective militare iraniene, inclusiv infrastructură asociată sistemelor de rachete, dronelor, comunicațiilor și supravegherii de coastă.

„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris CENTCOM pe X.

A KC-135 Stratotanker refuels U.S. Air Force F-16 fighter jets while flying a patrol over the Middle East. pic.twitter.com/GoNVXYtTeH — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă „până la noi ordine”, potrivit presei de stat iraniene.

Autoritățile de la Teheran au susținut că măsura vine după un incident naval în care o navă ar fi ignorat avertismentele și ar fi încercat să navigheze pe o rută considerată neautorizată.

Iranul a avertizat că orice acțiune militară americană ca reacție la această decizie va fi întâmpinată cu un răspuns dur și că ar putea fi vizate noi obiective americane din regiune. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, iar orice perturbare a traficului prin această zonă poate avea efecte asupra piețelor energetice internaționale.

Atacuri asupra unei baze americane din Iordania

La câteva ore după loviturile americane, autoritățile iraniene au anunțat că au lansat atacuri asupra unei baze militare americane din Iordania. Teheranul a afirmat că operațiunea ar fi vizat centrul de comandă și control al bazei, precum și facilități utilizate pentru drone militare.

În același timp, mai multe state din regiune, printre care Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain, au raportat reacții la lansări de rachete și drone provenite din Iran.

Schimb de acuzații între Washington și Teheran

Statele Unite au acuzat Iranul că a încălcat angajamentele privind protejarea transportului comercial maritim. „Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea acordului, după ce a fost tras la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a transmis CENTCOM într-o declarație publicată pe platforma X.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a reacționat după atacuri, afirmând: „Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătește”.

De cealaltă parte, oficialii iranieni au acuzat Statele Unite de agresiune și au susținut că acțiunile Washingtonului reprezintă o încălcare a înțelegerilor existente.

Noua criză vine după o serie de incidente în care trei petroliere comerciale ar fi fost atacate în timp ce încercau să traverseze o rută recomandată de Statele Unite prin apele Omanului.

Iranul a susținut că singura rută sigură este una care trece prin apele sale teritoriale.

Incidentele au dus la o serie de lovituri americane asupra unor obiective iraniene. Oficialii iranieni au afirmat că atacurile au provocat victime și răniți, iar Teheranul a răspuns prin acțiuni împotriva unor aliați ai Statelor Unite din regiunea Golfului.

Trump avertizează Iranul, dar negocierile ar putea continua

Președintele american Donald Trump a declarat că atacurile iraniene au pus sub semnul întrebării continuarea armistițiului, însă a precizat că discuțiile diplomatice ar putea continua. Potrivit relatărilor din presa americană, Iranul ar fi transmis prin intermediari că atacurile asupra navelor comerciale au fost o greșeală și ar fi pus responsabilitatea pe un grup intern care ar fi acționat fără autorizare.

Oficialii americani susțin că au transmis Teheranului, prin intermediari, solicitarea ca Iranul să confirme public faptul că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă și să înceteze atacurile asupra navelor comerciale.

Liderul suprem iranian cere răzbunare

Escaladarea militară are loc în contextul unor declarații dure venite din partea conducerii iraniene.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei ar fi declarat că răzbunarea reprezintă „voința națiunii”, într-un mesaj transmis după preluarea conducerii. „Vom răzbuna sângele liderului martir și al tuturor martirilor acestor două războaie”, ar fi transmis liderul iranian, potrivit relatărilor citate.

În ultimele zile, la ceremoniile funerare organizate în Iran au fost observate mesaje ostile la adresa Statelor Unite și a președintelui Donald Trump.

Casa Albă susține că Iranul ar fi avut planuri împotriva lui Trump

Mai multe publicații americane au relatat că Israelul ar fi transmis Washingtonului informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat un plan pentru asasinarea președintelui american. Donald Trump a negat însă că ar exista un nou plan iranian și a respins ideea că informațiile ar proveni dintr-o sursă israeliană.

Președintele american a declarat într-un interviu că a fost considerat o țintă de către Iran „de mult timp”.