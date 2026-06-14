Dar asta nu este tot. În momentul scrierii acestui articol, videoclipul cu prestația sa de la ceremonia de deschidere de pe istoricul stadion Azteca din Ciudad de Mexico acumulase peste 26 milioane de vizualizări în trei zile, o dovadă a entuziasmului continuu din jurul artistei columbiene ori de câte ori numele ei este asociat cu o cupă mondială. Alături de cântărețul nigerian Burna Boy, Shakira rupe topurile și de data aceasta.

Totuși, în spatele succesului colosal recent al „Dai Dai” se ascunde o poveste mult mai amplă. Relația Shakirei cu fotbalul nu a început în 2010 în Africa de Sud, așa cum mulți ar crede. 

Primul capitol datează din Germania 2006, când a participat la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale  cu o versiune adaptată a piesei „Hips Don’t Lie”. Clipul oficial a făcut furori cu peste două miliarde de vizionări numai pe YouTube, fiind între cele mai urmărite din toate timpurile, incluzând aici și variantele remixate de-a lungul anilor. 

Patru ani mai târziu a venit momentul care avea să pecetluiască definitiv acea asociere: „Waka Waka (E timpul pentru Africa)”, cântecul oficial al Cupei Mondiale din 2010. Subiectul a devenit unul dintre fenomenele muzicale majore asociate cu sportul. La mai mult de un deceniu de la lansare, videoclipul oficial a depășit – cu diverse remixuri – 5 miliarde de vizualizări pe YouTube și rămâne o referință inevitabilă atunci când vorbim despre melodiile cupei mondiale.

Shakira in 2010 cantand Waka Waka
În 2010, Shakira a impresionat toată planeta cu Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud. Foto: Getty Images.

Povestea a continuat în Brazilia în 2014 cu „La La La” . Pe canalul oficial de YouTube al Shakirei, videoclipul are în prezent aproape 1,4 miliarde de vizualizări, iar cu extensiile de rigoare se apropie de două miliarde. Este un alt indicator al capacității cântăreței de a transforma o melodie legată de fotbal într-un fenomen global.

Această continuitate este excepțională într-un eveniment care se reinventează la fiecare patru ani și ai cărui protagoniști sunt în continuă schimbare. În timp ce fotbaliștii, antrenorii, managerii și sponsorii se retrag de la o ediție la alta, Shakira a reușit să-și construiască o prezență susținută în universul Cupei Mondiale, lucru cu care puține figuri din muzică se pot lăuda.

De aceea, fenomenul „Dai Dai” depășește cu mult cifrele inițiale. Melodia demonstrează încă o dată capacitatea megastarului columbian de a se conecta cu publicul global și ocupă un loc central într-unul dintre cele mai urmărite evenimente de pe planetă.

La șaisprezece ani după „Waka Waka”, platformele s-au schimbat, modul în care consumăm muzică s-a schimbat și chiar și formatul Cupei Mondiale s-a schimbat. Cu toate acestea, un lucru rămâne: capacitatea Shakirei de a continua să fie, pentru milioane de fani, una dintre vocile cele mai strâns asociate cu Cupa Mondială.

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