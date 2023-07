Silviu Lung jr, totul despre riscurile meseriei de portar: „Am avut toate degetele fisurate sau fracturate”

După ce i s-a terminat contractul cu arabii de la Al Raed, acolo unde a fost antrenat de Marius Șumudică, plecat și el de curând de la echipă, Silviu Lung jr, 34 de ani, s-a căsătorit la începutul lunii iunie cu Roxana, aleasa inimii lui. Portarul a avut parte de o săptămână de vacanță petrecută în Italia, iar acum așteaptă oferte, acasă, la Craiova.

„Am prins o perioadă mai zbuciumată la Al Raed. Nu se știe dacă președintele care m-a adus acolo va mai continua, pentru că sunt ceva dispute”, spune Silviu.

Silviu Lung s-ar întoarce în România: „Aș fi tentat”

Care vorbește despre viitor: „Aș fi tentat și de oferte din țară. Depinde de grupul pe care o să-l am, de oamenii cu care o să lucrez. Eu când am mers într-un loc, am vrut să lucrez cu oameni pe care-i cunosc, în care am încredere, cu oameni corecți. Și depinde foarte mult de condițiile oferite de echipa respectivă”.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Lung jr a dezvăluit că „în Turcia se joacă de zece ori mai bine decât în România”, dar că „n-aș mai vrea să merg acolo din cauza problemelor economice care sunt”. Dezvăluind că „în primul an al meu în Turcia, în 2017, un euro era 3,70 lire. Când am plecat, un euro ajunsese la 12 lire. Acum este 28”.

„Suntem predispuși la lovituri și accidentări”

Cu patru echipe bifate în carieră, Universitatea Craiova, Astra, Kayserispor și Al Raed, Silviu a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut.

„Am avut toate degetele fisurate sau fracturate! Asta e viața noastră, a portarilor. Când aveam un deget fisurat sau fracturat îl legam de un deget bun. Îmi coseam mănușa pe două degete și așa intram în poartă. Nu exagerez deloc, absolut toate zece degetele au fost rupte. Inclusiv oasele feței! Lucrul bun este că nu alergăm ca restul jucătorilor, dar suntem predispuși la lovituri și accidentări”, a mai spus acesta în cadrul emisiunii.

Bogdan Lobonț: „Patru fracturi, două operații și o placă de titan”

Fostul mare portar al echipei naționale a României, Bogdan Lobonț, în prezent liber de contract după despărțirea de naționala Under 20 a României, a vorbit despre problemele avute cu mâinile în carieră.

„Singurele degete care au scăpat sunt de la mâna stângă. La dreapta am avut patru fracturi și două operații, plus o placă de titan pe care am scos-o după șase luni pentru că nu mă simțeam confortabil. Asta e meseria pe care am ales-o. Puteam să mă fac scriitor și aveam degetele bine mersi. Dacă m-aș mai naște încă o dată și ar fi să aleg, tot portar aș alege”, a spus Lobonț pentru GSP.

Dani Coman: „Degetul ăsta mare e să agăț sacoul în el”

Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Dani Coman, unul dintre cei importanți portari ai Rapidului, a vorbit despre momentele grele din carieră și despre accidentările pe care le-a suferit.

„Am 10 operații! Am zis să nu mă încurc cu șase, șapte. Am zis să fac zece. Degetele nu le mai pun… Și-acum râde Șumudică de mine că am degetul ăsta mare ca să agăț sacoul în el. Unele degete sunt degeaba… Am genunchii operați de două ori, abdomenul, dar și o dublă fractură la șold, fisură pe rinichi. Am avut accidentări grele. Și totuși, am continuat”, a povestit Coman.

Florin Matache: „Ăsta mic s-a rupt de foarte multe ori”

Florin s-a retras în urmă cu șase ani. Invitat la GSP Live, a arătat starea palmelor sale după aproximativ 20 de ani de meserie, în care a suferit mai multe rupturi la nivelul degetelor.

„Am mai arătat degetul, așa e salutul pe care-l am cu mulți. Și degetul mic de la mâna stângă e rupt. S-a calcifiat, a rămas așa, s-a rupt de foarte multe ori. Cred că toți portarii au degetele mici așa, sunt cele mai expuse. Se poate da la loc, dar trebuie să stau 3 luni cu mâna în ghips, cu atelă, pierd timp. Nu mă deranjează, nu am dureri deloc. Probabil voi ajunge să simt ceva, momentan nu mă deranjează”, a spus Matache.

