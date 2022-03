Sorana Cîrstea a încercat să o domine fizic, a lovit cât de tare a putut cu forehand-ul, dar defensiva Simonei Halep a fost impenetrabilă, notează sursa citată. Primul set a durat doar 33 de minute, iar la final tabela arăta 6-1 pentru Halep.

În cel de-al doilea set, lupta dintre cele două a fost mult mai intensă. Sorana Cîrstea și-a reglat din mers strategia, a dat drumul la picioare, a scos mai multe mingi din defensivă și a trecut în avantaj, 2-0, scrie GSP.

În game-ul decisiv Sorana a simțit presiunea momentului şi a comis prima dublă greșeală din meci, la 40-40, iar Simona Halep a închis setul la 6-4.

„Îmi place foarte mult să joc aici, este ca acasă, e o plăcere să joc în faţa acestui public şi vă mulţumesc din nou! De fiecare dată încerc să joc cel mai bun tenis al meu aici, pentru că îmi plac condiţiile şi, cu siguranţă, azi nu a fost un meci uşor. Este întotdeauna greu să joc împotriva unei românce, dar am încercat să tratez acest meci ca pe unul normal şi am reuşit destul de bine. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul al doilea, am simţit că returul meu este destul de puternic, am fost încrezătoare până la finalul meciului şi de aceea am putut termina în două seturi”, a declarat Simona Halep, la finalul partidei, potrivit News.ro.

Simona Halep continuă dominația în fața adversarelor din România. Ultimul eșec înregistrat a fost chiar în fața Soranei, la Cincinnati, în august 2010, scor 2-6, 4-6.

