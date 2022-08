Din imaginile surprinse în timpul meciului se vede cum Simona Halep cere un timeout medical și stă cu fața în prosop, din cauza căldurii.

După ce a stat mai multe secunde să-și revină, sportiva decide că nu mai poate continua partida și se retrage.

We’ve seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN