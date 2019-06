Simona Halep aprinde imaginația fanilor după ce s-a îmbrățișat cu Del Potro și a stat în loja argentinianului

Ieri, după victoria din optimi, Simona Halep a mers și a urmărit partida dintre rusul Karen Khachanov și Juan Martin del Potro (7-5, 6-3, 3-6, 6-3). Și nu de oriunde, ci din loja argentinianului.

Imaginea a fost surprinsă de cei de la ESPN. „Campioana este prezentă la partida Khachanov-Del Potro”, au scris aceștia.

Juan Martin del Potro a fost într-o relație de scurtă durată cu Jimena Baron, actrița și cântăreață de pop din Argentina. S-au cunoscut în aprilie 2017, dar s-au despărțit în februarie 2018.

Simona Halep waited for Del Potro to complete his post match interview.



They shared a long warm embrace afterwards.



Simona was seen cheering Del Po against Khachanov yesterday.



Hmmm, are you thinking what I'm thinking? Is Julia and Rabu not in the picture again? ?