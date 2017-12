Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost prezentă, astăzi, la patinoarul din Otopeni, la primul meci de hochei pe gheață susținut de echipa de copii care îi poartă numele.

Cea mai bună jucătoare de tenis din lume a acordat autografe pe căștile micuților sportivi și s-a fotografiat alături de aceștia.

În august, Ion Țiriac anunțase că Simona Halep va susține financiar o echipă de hochei pe gheață de juniori, care îi va purta numele.

Echipa Simona Halep joacă în roz

“Sunt mândru și fericit că după nici un an îi avem pe gheață pe acești copii care fac 4-5 antrenamente pe săptămână. I-am văzut acum și am rămas stupefiat. Se vede că acești copii au un viitor în hochei. Sunt două echipe și vom mai face. Aceste echipe sunt susținute de sponsori. Iar pentru o rațiune pe care eu nu am înțeles-o, Simona Halep vrea echipa ei de hochei. Iar acești sponsori plătesc întreținerea acestui patinoar. Echiparea unei întregi echipe nu te costă mai mult de 10.000 de euro, cu tot cu patine, apărători, crose și așa mai departe. Eu nu știu cum să le sărut mâinile acestor sponsori, pentru că acest patinoar costă pe an undeva la 6-700.000 de euro”, a firmase Țiriac la momentul respectiv.

Tricourile de joc ale echipei de hochei pe gheață sponsorizate de Simona Halep sunt roz și sunt inscripționate cu numele liderului WTA.

A fost prezent și Darren Cahill, antrenorul ei

La eveniment au participat mai multe personalități, printre care australianul Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, Andrei Pavel, un alt membru al staff-ului tehnic al sportivei din Constanța, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Acesta din urmă a declarat că “dacă facem 50 de patinoare, în 15 ani suntem ăn Grupa Mondială la hochei. Copii încă vin la hochei!”.

Darren Cahill a sosit la patinoarul din Otopeni direct de la aeroport. Din cauza oboselii, australianul nu a asistat la meciul de hochei decât un sfert de oră. El va rămâne în România o săptămână.

Echipa Simona Halep, care a fost selectată din 136 de copii cu vârste între 4 și 6 ani, a remizat in primul meci din istorie, 1-1 cu Skoda. Ana Maria Ene a înscris golul echipei liderului WTA. O altă remarcată a fost portărița Sofia Ene.

Fotografii: Mihai Toma