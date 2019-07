View this post on Instagram

După cum bine știți, contul personal de Instagram al Simonei Halep a fost spart aseară, însă a fost recuperat la scurtă vreme, totul revenind la normal. Până una alta, Simona Halep ?? își petrece și ea vacanța departe de zgomot și agitație, la Santorini, în Grecia! Ea va reveni pe terenul de tenis la începutul lunii august, la Rogers Cup (Toronto) ?? #SimonaHalep #Tennis #WTA