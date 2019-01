„Nu am nici cea mai vagă idee cum am revenit în decisiv. Nu pot să explic ce s-a întâmplat. Sofia este o jucătoare foarte bună, mi-a făcut viată grea. A aleargat foarte mult.

În setul doi, a fost mai bună decât mine, dar mă bucur că am revenit și am castigat. M-am accidentat un pic în setul 2, dar am luptat în continuare pentru că am vrut să câștig în fața voastră. Le mulțumesc fanilor pentru susținere.

Mereu mi-a plăcut să joc aici. Sper ca în runda următoare să evoluez mai bine”, a declarat Simona Halep imediat după câștigarea meciului.

„I just fought because I wanted to win and to come back here to play in front of you." ? @Simona_Halep #AusOpen

