Halep a a suferit o accidentare la gambă, la Roma, care a forțat-o să rateze turneele de la Roland Garros, Wimbledon și concursul de la Jocurile Olimpice. Acum, dubla campioană în turneele de Grand Slam spune că s-a recuperat și e gata să revină în Top 10 WTA, unde a stat 373 de săptămâni consecutive, a opta cea mai lungă perioadă din istorie clasamentului profesionist feminin.

„Văd tenisul diferit în această etapă a vieții mele, parcă am mai multă bucurie, sunt mai relaxată. Nu pun presiune pe mine, dar sunt în Australia pentru a da tot ce am mai bun în acest moment”, a declarat românca.

„M-am gândit că drumul meu este aproape de final, dar, sincer, după acest presezon și la cum mă simt acum, simt că mai am câțiva ani de jucat. Soțul meu mă sprijină în această direcție, la fel și familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună, așa că încă nu mă gândesc la retragere. Mai vreau doar să mă bucur de tenis”.

Always a pleasure to share the court with you @ashbarty … and especially on @RodLaverArena ❤️??#ausopen pic.twitter.com/sfSIP2WOo7