Simona Halep, invitată să joace fotbal în echipa vedetelor, la ”Meciul Stelelor de Crăciun”, de sâmbătă, de la Brașov

Gala va avea un scop caritabil, intrarea urmând să se facă pe baza unor donații în haine, rechizite școlare și alimente, care vor ajunge la casele de copii din Prejmer, Hărman și Lunca Câlnicului.

Vor participa trei echipe, FC Brașov UEFA, formată din fotbaliști care au reușit ultima performanță notabilă a Brașovului, calificarea în Cupa UEFA, în ediția 2001-2002, o echipă a vedetelor și Colțea 1920 Brașov.

Din formația „stegară' vor face parte Dorin Arcanu, frații Iuliu și Alexandru Andrași, Cosmin Bodea, Octavian Cocan, Mihai Stere, Flavius Moldovan, Ioan Gnandt, Marian Ivan sau Cristian Vasc. Antrenori vor fi Adrian Hârlab și Gabriel Stan, informează mytex.ro.

Surpriza ar putea fi participarea liderului WTA, Simona Halep, la eveniment. Ea ar putea veni cu Horia Tecău și Victor Ioniță și va fi invitată sa facă parte din echipa vedetelor.

În echipa vedetelor vor fi Adrian Veștea, Florin Iacob, Nicu Dascălu, Gabriel Borodi, Marian Constantinescu, Valentin Lazăr, Florentin Petre, Gigel Bucur, Octavian Ciovică sau Dan Ghiță. Antrenor va fi prefectul Brașovului, Marian Rasaliu.

„În fiecare an am colaborat cu alte case de copii. Acum, prin fundația «Casa Mea», totul va merge către casele de copii din Prejmer, Hărman și Lunca Câlnicului. Am discutat cu cei de acolo și ne-au transmis că ar avea nevoie de alimente, haine și rechizite școlare. De aceea, biletul de intrare va consta într-o donație pe care o vor face cei care vor veni la sală. Vrem să oferim și noi o bucurie de sărbători. Sper să vină cât mai multă lume la acest eveniment', a declarat Ciprian Jurubescu, președintele CS Colțea 1920 Brașov, pentru mytex.ro.

Citiți și Simona Halep jonglează cu mingea ca un fotbalist profesionist. Este fan Lionel Messi / VIDEO