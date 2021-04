Meciul dintre Simona Halep și Marketa Vondrousova se joacă joi, la o oră ce urmează să fie anunțată de organizatori, și este transmis la Digi Sport.

Simona Halep, favorită 2 pe zgura de la Stuttgart, vine după o accidentare la umăr, dar spune că nu mai are probleme medicale.

„Mă simt mult mai bine. Am început să joc de 5-6 zile. Și acasă am jucat de câteva ori. Nu am avut dureri. Am venit aici, m-am antrenat de două ori, nu am dureri. Dar la meci e altfel decât la antrenament și aștept cu nerăbdare să văd cum mă simt la primul meci”, a spus Simona pentru Digi Sport, citată de Eurosport.

Simona Halep are amintiri plăcute de la Stuttgart: „Aici alunecă terenul destul de mult. Faptul că este în sală schimbă un pic reperele jocului. Nu este suprafața mea favorită, dar am făcut o semifinală aici, am avut meciuri bune în trecut. Am încredere că am șansa mea, dar va fi dificil. Încerc să joc cât se poate de bine și sper fără dureri”, a mai spus Simo.

Vondrousova – Halep 2-0

Marketa Vondrousova este o sportivă din noua generație, cu un joc agresiv, incomod pentru Halep.

Asta reiese și din palmaresul direct. Sportiva din Cehia a câștigat ambele înfruntări. Prima a avut loc în optimile de finală de la Miami 2019, pe hard, scor 6-2, 3-6, 6-2. Două luni mai târziu, Vondrousova o elimina pe româncă și în șaisprezecimile de la Roma, pe zgură, tot în 3 seturi, scor 2-6, 7-6, 6-3.

Vondrousova a eliminat-o, miercuri, 21 aprilie, în primul tur pe compatrioata Marie Bouzkova (22 de ani, 46 WTA, scor 6-1, 7-6(6). Halep a avut primul tur liber.

