Pe hârtie, statutul de lider WTA face din Simona Halep (26 de ani) principala favorită a competiției care se va disputa în Singapore, în perioada 22-29 octombrie. Istoria a demonstrat, însă, că socoteala de acasă se potrivește rareori cu cea din târg.

Vestea proastă, care o poate ambiționa suplimentar pe Simona Halep, este următoarea: în ultimii nouă ani, o singură jucătoare clasată pe locul 1 WTA la startul Turneului Campioanelor a reușit să câștige competiția. Ați ghicit, este vorba de Serena Williams. Înaintea americancei, Justine Henin (2007) a fost ultimul lider mondial care și-a confirmat supremația printr-un triumf la întrecerea amintită.

Acest detaliu poate reprezenta un semn bun, pentru că belgianca a fost idolul sportivei din Constanța. “Idolul meu a fost și rămâne Justine Henin. Avem același stil agresiv, ne mișcăm mult. Serena are mușchii mai mari. Când eram mică și jucam tenis, pretindeam că sunt Justine Henin”, a dezvăluit Halep, în 2013, într-un interviu pentru Libertatea.

Halep are bilanț negativ contra Top 8 WTA

Pe de altă parte, într-un top al eficienței contra primelor 8 jucătoare din lume (cele care participă la Turneul Campioanelor), Simona ocupă o poziție modestă. Reprezentanta noastră a câștigat 13 din totalul celor 28 de meciuri (46%) disputate de-a lungul carierei împotriva celorlalte șapte adversare pe care le poate înfrunta în Singapore, ceea ce o clasează abia pe locul 6. Singurele jucătoare pe care Halep le conduce la ”directe” sunt Karolina Pliskova (5-2) și Caroline Garcia (2-1). În rest, 1-3 cu Garbine Muguruza, 1-2 cu Elina Svitolina, 1-3 cu Venus Williams, 2-3 cu Caroline Wozniacki și 1-1 cu Jelena Ostapenko.

Bilanț mai slab are doar franțuzoaica Garcia, cea care a învins-o în finala de la Beijing, ultima calificată și singura participantă la Turneul Campioanelor fără palmares pozitiv cu măcar una dintre potențialele adversare. Situația nu se schimbă radical nici dacă ținem cont doar de rezultatele obținute contra Top 8 WTA în 2017: alături de Ostapenko și Garcia, Simona este una dintre cele trei jucătoare care a bifat mai multe eșecuri decât victorii (5-3); la polul opus se află Elina Svitolina, cu opt succese și doar două înfrângeri.

Câștigătoarele Turneului Campioanelor

An Nume Loc WTA Lider WTA

2007 J. Henin 1 J. Henin

2008 V. Williams 8 J. Jankovic

2009 S. Williams 2 D. Safina

2010 K. Klijsters 4 C. Wozniacki

2011 P. Kvitova 3 C. Wozniacki

2012 S. Williams 3 V. Azarenka

2013 S. Williams 1 S. Williams

2014 S. Williams 1 S. Williams

2015 A. Radwanska 6 S. Williams

2016 D. Cibulkova 8 A. Kerber

Eficiența contra top 8 mondial

Loc Nume Victorii Loc WTA

1 V. Williams 73% 5

2 Kar. Pliskova 57% 3

3 J. Ostapenko 53% 7

4 E. Svitolina 50% 4

5 G. Muguruza 47% 2

6 S. Halep 46% 1

7 C. Wozniacki 37% 6

8 C. Garcia 33% 8