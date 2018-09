Simona Halep râde! Ce s-a întâmplat cu sportiva din România înaintea turneului de la Beijing. Sorana Cârstea, în turul II al calificărilor

ACTUALIZARE. Beijing, calificări

Turul 1:

Sorana Cîrstea (28 ani, 57 WTA) – Varvara Lepchenko (SUA, 32 ani, 105 WTA) 4-6, 6-4, 7-6 (2)

Sorana va juca sâmbătă, în turul doi, cu slovena Polona Hercog.

Ana Bogdan (25 ani, 81 WTA) – Daiana Iastremska (Ucraina, 18 ani, 110 WTA) 2-6, 4-6

Monica Niculescu (31 ani, 82 WTA) – Zarina Dias (Kazahstan, 24 de ani, 92 WTA) 6-7 (4), întrerupt de ploaie, 6-4, 4-6

Corpul celei mai bune tenismene a lumii, la 27 de ani împliniți azi. Simona Halep a suferit de toate durerile posibile în ultimele luni

'E mult mai bine decât atunci, dar încă mă doare spatele. Încerc să fac cât mai multe tratamente, așa că mă simt mai bine și sper că mâine voi putea să joc la capacitatea maximă. Am lucrat foarte mult acasă după US Open. Am fost foarte tristă că am pierdut din nou în prima rundă, doi ani la rând. Dar așa e viața și trebuie să accept. Am muncit din greu, am fost cu adevărat motivată să vin în China, dar cu doar două zile înainte de turneu, m-am accidentat la spate.

Am fost puțin frustrată. Dar nu pot schimba lucrurile, nu poți să controlezi astfel de evenimente. Am venit la Beijing încrezătoare și pozitivă. Încerc să mă recuperez foarte bine pentru a putea juca la cel mai înalt nivel și o să încerc să câștig câteva meciuri”, a declarat Simo, la conferința de presă dinaintea tragerii la sorți.







Liderul WTA va juca în primul tur cu o jucătoare venită din calificări. În turul doi, o așteaptă Sakari (29 WTA) sau Vekici (40 WTA).



