Încercând să-și capaciteze jucătorii, Dan Petrescu nu s-a ferit de cuvinte înaintea meciului cu FC Botoșani: „Un duel foarte, foarte important. Pentru mine e ca o finală în campionat”. Discursul lui nu a produs efectele scontate.

Vicecampioana a condus de trei ori cu Botoșani, prin golurile marcate de Lindon Emerllahu (19), Andrei Cordea (42) și Meriton Korenica (79), dar oaspeții au egalat de fiecare dată, prin Mikola Kovtaliuk (36), Riad Suta (54) și Sebastian Mailat (82).

Dan Petrescu, 5 puncte din 5 meciuri

S-a terminat 3-3, iar CFR Cluj a rămas cu doar 5 puncte după 5 meciuri.

GSP.RO scrie că nu se mai întâmplase din sezonul 2004-2005, când Dan Petrescu o antrena pe Sportul Studențesc, ca după 5 partide, zestrea să fie atât de săracă, de numai 5 puncte!

Vorbim, până la urmă, despre un specialist în ceea ce privește campionatul din România! Dan Petrescu a cucerit 6 titluri interne din postura de antrenor, 5 cu CFR Cluj, celălalt la Unirea Urziceni.

Omul meciului CFR Cluj – FC Botoșani a fost declarat portarul oaspeților, Giannis Anestis, care s-a opus golului în mai multe situații: Emerllahu (12, 24, 45+1), Korenica (30, 40, 68), Cordea (40) și Alin Fică (69, 71), Louis Munteanu (75), Antonio Bosec (86), Andres Sfaiț (87).

Un nou meci în Conference League pentru CFR

Pentru CFR urmează un nou meci european! Eliminați din Europa League, parcursul internațional nu s-a încheiat însă.

Trupa din Gruia va continua în play-off-ul UEFA Conference League, unde va da peste Hacken. Primul meci e joi în Suedia, iar returul decisiv va fi la Cluj, pe 28 august.

Conferința de presă după CFR Cluj – FC Botoșani 3-3

