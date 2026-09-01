Filmul unei victorii fără emoții pe terenul de la New York

Desemnată drept cap de serie numărul 16 la New York, Sorana a început meciul în ritm dictatorial. A reușit două break-uri rapide și s-a desprins rapid la 4-0 în primul set.

Deși Grabher a încercat să revină în joc și a recuperat trei game-uri consecutive, ajungând la 4-3, românca și-a recăpătat rapid concentrarea. La scorul de 4-3, când adversara servea pentru egalare, Cîrstea a făcut din nou break, iar ulterior a închis primul act cu 6-3.

Setul al doilea a reprezentat o demonstrație totală de forță din partea Soranei. Jucătoarea noastră a realizat trei break-uri consecutive și s-a distanțat la 5-0.

Ultimul game al meciului a fost și cel mai disputat, oferind o luptă intensă la prima minge de meci.

Austriaca a ratat în total patru mingi de break, în timp ce Sorana Cîrstea a fructificat a treia minge de meci avută la dispoziție, pecetluind un set alb, 6-0, și obținând calificarea în runda următoare.

Adversara din turul al doilea și miza financiară

Pentru accederea în turul al doilea la US Open 2026, Sorana Cîrstea și-a asigurat deja un cec în valoare de 190.000 de dolari.

În cazul în care va reuși să meargă mai departe și să se califice în turul al treilea, premiul său financiar se va majora cu încă 100.000 de euro.

În faza următoare a competiției, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe franțuzoaica Diane Parry (24 de ani, 31 WTA). Jucătoarea din Franța ajunge în această rundă după ce a eliminat-o pe Viktorija Golubic Li (33 de ani, 56 WTA) cu scorul de 7-5, 6-4.

Sezon solid pentru româncă în turneele majore

Parcursul de la New York vine în completarea unui an 2026 extrem de constant pentru Sorana Cîrstea în turneele de Mare Șlem.

În acest sezon, românca a atins turul al doilea la Australian Open, a jucat în sferturile de finală la Roland Garros și a ajuns până în turul al treilea pe iarba de la Wimbledon.

Până în prezent, Sorana Cîrstea a disputat 50 de meciuri în 2026, contabilizând 37 de victorii.

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