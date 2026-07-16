Spania, încoronată regina Europei în 2024, își va măsura forțele cu Argentina, care a dominat continentul sud-american și care luptă acum pentru a-și apăra coroana mondială cucerită în urmă cu patru ani.

Patru semifinaliste din vârful clasamentului mondial

Valoarea excepțională a acestei ediții a Cupei Mondiale din 2026 este confirmată și de un detaliu statistic uluitor. Pentru a treia oară în istoria fotbalului, toate cele patru echipe care au reușit să ajungă în semifinale s-au regăsit printre primele patru națiuni în clasamentul oficial FIFA.

Această performanță rară a mai fost înregistrată doar la edițiile istorice din 1970 și 1990, demonstrând că actualul turneu a cernut valorile la cel mai înalt nivel posibil.

Drumul celor două selecționate către finala de duminică a fost marcat de meciuri memorabile.

Spania a obținut biletul pentru marea finală după ce a învins categoric Franța, scor 2-0, într-o semifinală de gală disputată la Dallas. Ibericii își continuă astfel parcursul perfect, după ce în vara lui 2024 cucereau Europa în fața Angliei, cu un sec 2-1.

De cealaltă parte, Argentina revine în marea finală mondială după ce a trecut prin focul prelungirilor în finala Copa América, unde a învins Columbia cu 1-0. Sud-americanii se prezintă la duelul de duminică determinați să demonstreze că generația lor de aur rămâne cea mai puternică forță din fotbalul mondial.

Războiul le-a anulat meciul în primăvară, destinul le pune acum cel mai mare trofeu pe masă

Dincolo de spectacolul sportiv promitator, finala de duminică are și o puternică încărcătură simbolică.

În mod normal, acest duel de gală dintre cele două campioane continentale ar fi trebuit să aibă loc sub titulatura de „Finalissima”, o competiție de prestigiu organizată în comun de UEFA și CONMEBOL.

Meciul fusese inițial programat să se dispute pe data de 27 martie 2026 în Qatar. Cu toate acestea, din cauza izbucnirii războiului în Orientul Mijlociu și a imposibilității celor două confederații de a cădea de acord asupra unui stadion alternativ de desfășurare într-un timp extrem de scurt, duelul a fost anulat în mod definitiv în primăvara acestui an.

Destinul a vrut însă ca Spania și Argentina să nu scape de această confruntare titanică. Cele două super-puteri au urcat treaptă cu treaptă pe tabloul Cupei Mondiale din 2026, iar acum se vor întâlni pe cea mai mare scenă a sportului mondial, cu cel mai important trofeu pe masă.

Duminică seară, suspansul va lua sfârșit, iar planeta va afla cine deține supremația absolută în fotbalul mondial.

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