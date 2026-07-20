Golul decisiv marcat de Ferran Torres în timpul suplimentar a declanșat o bucurie de nedescris atât pe arena din Statele Unite, cât și pe întreg teritoriul Spaniei. Imediat ce arbitrul a fluierat finalul confruntării, în jurul miezului nopții la ora locală din Madrid, capitala a trecut printr-un veritabil seism de bucurie.

Noapte albă la Madrid

Zeci de mii de fani pasionați au împânzit bulevardele centrale din Madrid pentru a sărbători triumful categoric al „Furiei Roja”.

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Locurile tradiționale de adunare ale suporterilor, precum Piața Cibeles și Piața Colón, au fost rapid ocupate de o mare de oameni îmbrăcați în roșu și galben, purtând steaguri și având fețele pictate în culorile naționale.

Atmosfera festivă a fost completată de focuri de artificii, rachete de semnalizare, claxoanele mașinilor și sunetul inconfundabil al vuvuzelelor.

În marile zone amenajate pentru vizionarea publică a meciului, mii de voci au cântat la unison celebrul imn „We Are the Champions”, iar strigătele de „Campionii!” și „Trăiască Spania!” au răsunat până în zori.

Suporterii prezenți pe străzi au considerat victoria pe deplin meritată, subliniind controlul total pe care elevii lui Luis de la Fuente l-au avut asupra posesiei în fața selecționatei argentiniene.

Anunț emoționant făcut de un pilot la zece mii de metri altitudine

Extazul câștigării trofeului suprem s-a mutat dincolo de piețele publice, ajungând în locuri dintre cele mai neașteptate. Un moment cu totul special s-a petrecut la bordul unei curse a companiei Iberia Airlines, aflate în plin zbor în timpul desfășurării meciului.

Vizibil emoționat și plin de mândrie, căpitanul aeronavei a întrerupt programul obișnuit și a transmis prin sistemul de difuzoare al avionului un mesaj care a stârnit aplauze furtunoase din partea pasagerilor: „Toți cei aflați la bord suntem, de astăzi, campioni mondiali!”.

Un milion de oameni sunt așteptați la festivitatea de azi din Madrid

Luni dimineață, echipele de salubritate din Madrid lucrează contra cronometru pentru a curăța arterele principale ale orașului și pentru a pregăti cadrul adecvat celei mai mari parade festive din ultimul deceniu.

Autoritățile locale au mobilizat efective impresionante de poliție și jandarmerie pentru a gestiona traficul și a garanta securitatea.

Evenimentul central al zilei de 20 iulie este programat spre seară, când delegația Spaniei va debarca pe pământ spaniol.

Căpitanul Rodri, Lamine Yamal și ceilalți eroi ai finalei vor defila într-un autocar descoperit pe principalele bulevarde din Madrid, urmând ca marea sărbătoare să se încheie în Piața Cibeles.

Estimările oficiale arată că aproximativ un milion de persoane vor ieși în stradă pentru a-i primi așa cum se cuvine pe noii campioni ai lumii.