„De când aveam 12 ani am fost învățat să bat oameni, să-i înving, să-i umilesc, să le frâng voința. De fapt, eram doar un copil speriat și care nu se simțea în siguranță. Habar nu aveam ce fac, dar mă simțeam bine și toată lumea îmi spunea că eram foarte priceput”, a dezvăluit Mike Tyson.

„Așa am ajuns să fiu un tiran lipsit de respect față de propria persoană, care spunee adesea lucruri urâte despre adversari. Acum, când mă gândesc la toate astea, îmi dau seama că am greșit. Îmi doresc să nu mă fi comportat așa cum am făcut-o, să nu fi spus asemenea lucruri altor oameni”, a continuat fostul sportiv.

44 de victorii prin KO a obținut Tyson în cele 58 de meciuri la profesioniști

Vorbind despre criminalitatea ridicată în rândul tinerilor, Mike Tyson a încercat să o explice, invocând propria adolescență: „Și eu, la vârsta lor, credeam că nu există speranță pentru o viață decentă. Dacă ar crede, nu s-ar comporta astfel. Nu am crezut că voi avea o viață decentă până nu m-am apucat de box. Până atunci, eram obișnuit cu viața în gașcă și mi-a trecut prin cap chiar și să omor oameni. Purtam armă, fusesem obișnuit să trag asupra altora sau să fiu împușcat. Viața altora nu însemna nimic pentru mine”.

Mike Tyson deține în California o plantație de cannabis și intenționează să organizeze un festival muzical dedicat acestei plante, de ale cărei proprietăți benefice este absolut convins. Dacă pui cinci oameni care nu se plac în aceeași cameră și le dai să fumeze cannabis, vor începe să-și facă selfie-uri unul cu celălalt”, susține fostul campion mondial al greilor.

Derapajele lui Mike Tyson

și-a trăit copilăria pe străzile cartierelor rău famate, implicându-se în multe bătăi și furturi

la vârsta de 13 ani fusese deja arestat de 38 de ori

la vârsta de 25 de ani a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru viol

în timpul meciului cu Evander Holyfield din 1997, a fost descalificat, pentru că și-a mușcat adversarul de urechi

în 1999 a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru agresarea a doi motocicliști după un incident în trafic

în 2000, înaintea unui meci cu Lennox Lewis, i-a transmis acestuia că „îți vreau inima, vreau să-ți mănânc copiii”

în 2007 a pledat vinovat la acuzațiile de posesie și consum de droguri (cocaină) și conducere sub influența băuturilor alcoolice, fiind reținut pentru o lună; a recidivat în 2006 și în 2007

în 2009 a fost arestat după o altercație cu un fotograf pe aeroportul din Los Angeles

s-a despărțit cu scandal de primele două soții, care l-au acuzat că le-a înșelat și au descris relația cu el drept „tortură, iad veritabil”.

Poate te interesează și Cine o consolează pe Simona Halep, după ce cade în clasamentul WTA. Este o legătură pe viață

Citește mai multe despre Mike Tyson pe Libertatea.