Iubitul croatei Donna Vekic a fost întrebat de Simo în legătură cu backhand-ul ei cu o mână, știut fiind că ”Stan The Man” sau ”Stanimal”, cum este poreclit elvețianul, are cel mai elegant backhand cu o mână din circuitul masculin, peste cel al unui Federer, Dimitrov sau Gasquet.

”Îmi place la nebunie! Tehnică minunată. Lipsește un pic de spin, dar jocul de picioare este mult mai bun decât al meu”, i-a replicat elvețianul pe rețelele sociale, tot acolo unde primise provocarea, iar specialiștii din tenisul mondial au intrat la bănuieli: ”Își va schimba Simona backhandul”?

Este însă doar o glumă, fiind greu de crezut că Halep va renunța la execuția ei de paradă (backhandul cu două mâini în lung de linie), o lovitură cu ambele mâini pe rachetă, una care îi oferă mult control și o mai mare siguranță de reușită.

Este și fost campion olimpic

Wawrinka nu este doar triplu campion de turneu de Mare Șlem. El este campion olimpic la Beijing 2008, la dublu, alături de Roger Federer. Cel mai sus în clasamentul ATP a fost pe locul 3, pe 27 ianuarie 2014. Stan Wawrinka a fost bătut de Marius Copil, la început anului, la turneul de la Sofia.