Stere Halep a trăit meciul Simonei la intensitate maximă: ”Greul a trecut. Am început să plâng”.

Simona Halep a devenit noul lider în clasamentul mondial al tenisului feminin, după ce a dispus, scor 6-2, 6-4, în semifinalele turneului de la Beijing, de Jelena Ostapenko.

Aflat în țară, Stere Halep, tatăl Simonei, a urmărit meciul cu sufletul la gură, în final fiind năpădit de emoții.

„Greul a trecut. Acum putem sta liniștiți. Am ajuns unde ne doream. Acum ne bucurăm și suntem relaxați. Am trăit foarte intens acest meci. Au fost multe eșecuri, dar a avut răbdare și rezultatele au venit. Am vorbit cu ea imediat după meci, dar am vorbit doar puțin. Mi-a zis «Tătă, am reușit să ajungem numărul 1». Am început să plâng și am zis că vom vorbi mai târziu. Ea era euforică”, a declarat Stere Halep la Digi Sport.

Tatăl sportivei a continaut: Simona a muncit foarte mult. Ea nu a avut noroc ca Ostapenko, care a venit și a câștigat un Grand Slam. Așa e natura ei. Trebuie să muncească mai mult pentru a avea rezultate.

Am făcut sacrificii. Am făcut un credit la bancă la începutul carierei. Când era mică, se spunea că nu are șanse de a face performanță. Era mai scundă, nu crescuse așa mult. Dar eu am știu de la început că vom fi numărul 1„.

Stere Halep a trăit meciul Simonei la intensitate maximă. A fost sunat de Gică Hagi

Primul telefon de felicitare pe care Stere Halep l-a primit a fost acela de la Gică Hagi, patronul-antrenor de la FC Vittorul.

”Primul telefon l-am primit de la Gică Hagi. Mi-a zis să ne ajute Dumnezeu să câștige un Grand Slam”, a mărturisit Stere Halep.

