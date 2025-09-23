GSP.ro ofera acum cititorilor săi imagini video cu fazele importante, golurile spectaculoase și penalty-urile controversate, din cele mai interesante meciuri din Superliga.

Asa facilităm accesul real-time la fazele video importante din fotbalul intern, pornim dezbateri live și situăm cititorul în mijlocul acțiunii. În plus, prin vocea experților și prin reacțiile personajelor din fenomen, intregim experiența pentru cititorii noștri și oferim o perspectiva 360 asupra a ceea ce se întâmplă pe teren.

Această inițiativă reflectă angajamentul continuu al GSP de a maximiza oferta pentru cititorii noștri, cu obiceiuri de consum digital-first. Odată cu creșterea interesului pentru cele mai importante faze din Superliga, și pentru conținut video pe mobil și online, includerea highlight-urilor Superligii pe GSP.ro se aliniază perfect cu strategia brandului de a livra rapid conținut relevant și captivant, acolo unde fanii îl caută cel mai mult.

Parteneriatul cu eAD subliniază, de asemenea, importanța colaborării în media sportive. Prin combinarea drepturilor de difuzare cu expertiza editorială a GSP și cu audiența sa digitală extinsă, acest proiect garantează că fotbalul românesc este adus în fața a milioane de suporteri, într-un mod inovator și accesibil.

„Misiunea noastră a fost dintotdeauna să oferim jurnalism sportiv de calitate, care creează o conexiune autentică cu fanii. Odată cu cele mai importante faze ale Superligii pe GSP.ro, nu doar relatăm meciurile – îi aducem pe cititorii noștri mai aproape de momentele care contează cu adevărat,” a declarat Liviu Comăneanu, Managing Director al GSP.ro.

Ca parte a Ringier Sports Media Group, Gazeta Sporturilor își continuă misiunea de peste un secol: furnizarea unui jurnalism sportiv independent și de înaltă calitate, direct din inima jocului.

