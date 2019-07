Jucătoarea de tenis cu 24 de ani mai tânără decât Venus Williams a servit impecabil, a terminat partida cu un procentaj de 78% al punctelor câștigate cu primul serviciu, a greșit mult mai puțin decât adversara, doar 8 erori neforțate față de 26, și a tranșat partida în doar o oră și 21 de minute, potrivit gsp.ro.

Reușita lui Gauff este cu atât mai impresionantă cu cât Venus este idolul jucătoarei care anul trecut s-a impus în competiția destinată junioarelor la Roland Garros.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies’ singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq