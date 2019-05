După etapele de calificarile de la Bucuresti și de la Cluj-Napoca, românii în echipamentul tricolor au luat cu „asalt” DanceStar World Finals 2019. Din Croația, unde peste 7000 de dansatori s-au luptat pentru premiile puse în joc, România se întoarce cu rezultate excepționale.

Printre trupele participante la acest regal mondial s-a numărat și Loredana Dance, care a concurat la două secțiuni – Commercial Dance: Grup și Formații. La capătul unei competiții de un nivel extraordinar de ridicat, trupa din București a obținut un excelent loc 2 și titlul de vicecampioană mondială la secțiunea Grup, și un onorant loc 4 la Formații. A fost o competiție dură, încărcată de emoție și de pasiune, la care au participat talente incredibile ale dansului juvenil mondial, la finele condursurilor lăsându-se de cele mai multe ori cu lacrimi ale bucuriei, dar și ale tristeții.

”Pentru prima noastră experiență, noi fiind debutanți la o competiție de un asemenea nivel, rezultatul este unul bun, onorant, deși, cred că se putea mai mult, din punct de vedere al clasamentului. Am ridicat sala în picioare, am smuls ropote de aplauze, dar juriul ne-a trimis pe locul 2 la secțiunea Grup. La fel și la Formatii, unde cred că meritam podiumul. Cu toate acestea, noi suntem împăcați cu sine, am dat tot ce am avut mai bun și suntem mândri de aceste rezultate. Aici, la acest Campionat Mondial, am acumulat o experiență foarte mare, care ne va ajuta pe viitor”, a concluzionat Loredana Bunduc, coregrafa trupei.