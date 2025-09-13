Ucrainenii au scris „Diavolul Blănuță” pe un banner și au aruncat cu obiecte în timpul meciului Obolon-Dinamo Kiev

Huiduit în momentul în care a intrat pe teren

Ultrașii dinamoviști au afișat un banner cu mesajul „Diavolul Blănuță” și l-au huiduit în minutul 78, când acesta a intrat pe teren în locul lui Andrii Yarmolenko.

Motivul ostilității este legat de postările pro-ruse pe care jucătorul le-a distribuit pe TikTok. Suporterii îi cer acum să demonstreze clar că susține Ucraina în războiul cu Rusia.

Fanii echipei Dinamo Kiev au afișat un banner pe care au scris „Diavolul Blănuță”. Foto: Captură video / sport.ua

Acuzat că a distribuit mesaje ale propagandistului rus Vladimir Soloviov

Transferat recent de la Universitatea Craiova pentru 2,6 milioane de euro, Blănuță a intrat rapid în atenția presei după ce s-a descoperit că, în trecut, a distribuit conținut al propagandistului rus Vladimir Soloviov, cunoscut pentru sprijinul acordat regimului Putin.

Într-o postare, Soloviov eticheta autoritățile de la Chișinău drept „dușmani ai poporului” și „sânge sataniste”. În plus, atacantul a distribuit și muzică din serialul rusesc Brigada, interzis în Ucraina încă din 2015.

Unii jurnaliști români au scris chiar că Blănuță încerca să obțină un transfer în Rusia, lucru blocat de conducerea Craiovei. Dinamo Kiev a fost criticată pentru lipsa de verificare, dar a încercat să-și justifice decizia.

Ofițerul de presă Andrii Șahov a explicat că echipa avea nevoie urgentă de un atacant după vânzarea lui Vladislav Vanat la Girona, iar timpul pentru verificări a fost extrem de scurt din cauza termenului UEFA pentru Conference League.

Jucătorul a recunoscut că a greșit

Șahov a mai spus că Blănuță a promis că nu are simpatii pro-ruse și că repostarea din 2023 a fost o greșeală: „El a declarat că nu știa cine este Soloviov și că a fost șocat ulterior să afle. A recunoscut că a greșit și a subliniat că nu și-a dorit niciodată un transfer în Rusia, visul lui fiind să joace pentru Dinamo Kiev”.

Într-un interviu publicat de club, fotbalistul a declarat: „Vreau să le arăt fanilor că sunt de partea lor. Rusia este agresorul și nu îi susțin. Am greșit când am repostat acele materiale. Nu știam cine erau acei oameni. Sunt pro-european și pro-ucrainean”.

Blănuță a adăugat că este dispus să se întâlnească personal cu fanii pentru a-și explica poziția.

Suporterii se lasă greu convinși

Suporterii, însă, nu s-au lăsat convinși. „Doar vorbele nu ajung. Trebuie să demonstreze prin fapte, de exemplu donând primul salariu armatei ucrainene”, a spus jurnalistul Oleksandr Popov.

Un alt fan, Oleksii Mațkevici, a ironizat schimbarea de atitudine: „Acum ceva timp reposta propagandă rusă, iar acum strigă „Slavă Ucrainei”. Este greu de crezut”.

Nemulțumirea se resimte puternic în rândul ultrașilor: „Sunt militar și am tatuat simbolul lui Dinamo pe piept. Pentru noi, clubul nu e doar fotbal, ci parte din viață. Nu vom accepta ca un astfel de jucător să îmbrace tricoul echipei noastre”, a declarat suporterul Vladislav Dunaienko.

