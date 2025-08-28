UEFA dorește să îmbunătățească experiența generală a suporterilor, echipelor și orașelor gazdă. Obiectivul este de a face din ziua meciului o experiență plăcută pentru toți cei implicați.

Noua oră de start va permite un acces mai bun la transportul public după meci. Suporterii vor putea reveni mai sigur și mai comod de la stadion. De asemenea, familiile și copiii vor putea asista mai ușor la finală.

Orașele gazdă vor beneficia de pe urma acestei schimbări. Fanii vor avea mai mult timp să continue festivitățile după meci, ceea ce va aduce beneficii economice.

UEFA speră că noua oră de start va atrage o audiență TV și digitală mai largă la nivel mondial. Se pune accent pe implicarea tinerilor telespectatori.

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a explicat: „Dacă ora de începere la 22.00 este perfect potrivită pentru meciurile din mijlocul săptămânii, o oră de începere mai devreme sâmbătă pentru finală înseamnă un final mai devreme – indiferent de prelungiri sau lovituri de departajare – şi oferă suporterilor posibilitatea de a se bucura de restul serii alături de cei dragi şi de a rememora meciul vedetă al sezonului”.

Ronan Evain, director executiv al Football Supporters Europe, a salutat decizia: „Această schimbare reflectă luarea în considerare a nevoilor suporterilor. Un start mai devreme facilitează deplasările, reduce stresul călătoriilor şi permite suporterilor să se bucure de eveniment fără a-şi face griji cu privire la logistica nocturnă”.

Prima finală a Ligii Campionilor care va începe la ora 19.00 va avea loc pe 30 mai 2026, pe Puskas Arena din Budapesta. Această schimbare marchează un nou capitol în istoria celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

UEFA a luat această decizie după o analiză atentă a nevoilor tuturor părților implicate. Se așteaptă ca noul program să aducă beneficii semnificative atât pentru fani, cât și pentru organizatori.